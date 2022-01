Daniela perdió a toda su familia por Covid y necesita ayuda para salir adelante

viernes, 14 de enero de 2022 00:00

En menos de un mes, Daniela perdió a su madre, a su abuelo y a su tío, víctimas del coronavirus. La joven de 22 años, oriunda de 25 de Mayo quedó sola y su prioridad ahora es conseguir un trabajo seguro, para poder seguir adelante.

“Estuve trabajando en el campo, en la viña. Pero bueno, me quedé sin trabajo y hoy lucho por conseguir algo estable, no bajo los brazos, es una lucha día a día”, resaltó Daniela a Diario La Provincia SJ.

“Soy hija única de madre de madre soltera y de a poco voy saliendo adelante. No sé cómo hago para estar de pie, pero pongo todas mis fuerzas para seguir. Perdí primero a mi abuelo materno Roberto de 68 años, luego a mi mamá Deolinda de 45 y por último a mi tío Jorge de 41, hermano de mi mamá”, detalló la joven.

Daniela vivía con su mamá en el fondo de la casa de su abuelo materno, cerca del domicilio también vivía su tío materno. Los tres familiares de la joven se contagiaron de Covid-19, estos debieron ser internados y derivados al Hospital Rawson. “El papi, así le decía a mi abuelo, estuvo internado cinco días, primero en el hospital de Caucete y luego lo mandaron al hospital Rawson”, recordó.

Daniela con su mamá

Y agregó: “terminé mis estudios secundarios, los completé, pero en cuanto terminé de estudiar tuve que salir a trabajar porque presenté curriculum en distintas empresas pero nunca me llamaron, ni me dijeron nada. El primer trabajito que conseguí fue en la viña y tuve que agarrarlo para poder comer. Porque tengo otros de mis tíos que me ayudan, con verduras y demás cosas, pero él no puede ayudarme mucho porque tiene mucho niños”.

La joven resaltó que lo único que pide es poder conseguir un buen trabajo. “Mi sueño es poder trabajar de manera segura, porque lo único que consigo son trabajos por temporada de un mes o dos meses y se termina. Por ahora estuve recibiendo mercadería, eso me ayudó mucho”, remarcó.

Además del panorama desalentador que atraviesa Daniela, se suma que su hogar no se encuentra en óptimas condiciones. “La casa donde vivo tiene dos piecitas y un baño. Una de las piezas se llueve entera, por este motivo tuvimos que trasladar todos los muebles a otro lado. En ese lugar el techo ya no está en condiciones y se está por caer”, finalizó.