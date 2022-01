Contingencias en la red eléctrica nacional afectó el servicio en San Juan

viernes, 14 de enero de 2022 13:27

A las 15:50 horas del día 13 de enero de 2022, se produjo una falla en la Línea de 500 kV que vincula las localidades de Luján (San Luis) con Río Grande (Córdoba), responsabilidad de TRANSENER S.A., lo cual provocó una disminución de la demanda en el área Cuyo de 430 MW. En particular, en la Provincia de San Juan, se verificó la salida de Servicio de un Transformador 132 kV/33kV en la Estación Transformadora San Juan, responsabilidad de Distrocuyo S.A., afectando inicialmente y por unos minutos el servicio de casi 40000 Usuarios.

El Trasformador de la Estación Transformadora San Juan entró en servicio a las 16:06 hs y se fue normalizando paulatinamente el Servicio a los Usuarios.

Así también, a las 8:20 hs. del día 14/01/22 a se produjo una falla en la ET Edison 132 kV, y simultáneamente, en ET Nuevo Puerto, ambas ubicadas en CABA. Producto de esta falla, se produjeron cortes en el área norte de CABA y Provincia de Buenos Aires por más de 400 MW, con salida de servicio de 620 MW de generación de la CT Puerto. Dicha contingencia no tuvo impacto en la Provincia de San Juan.

Se avanzará en la evaluación técnica de los eventos, y en caso de corresponder se solicitarán informes a las transportistas TRANSENER S.A. Y DISTROCUYO S.A., así como al Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

El E.P.R.E. supervisa que las Distribuidoras Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A., en el ámbito de su responsabilidad, realicen las acciones necesarias para garantizar la seguridad del abastecimiento, y restituir el servicio en el menor tiempo posible en caso de cortes.