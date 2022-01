Tercera ola: qué recomendó Salud Pública ante el aumento de contagios de COVID en niños

jueves, 13 de enero de 2022 12:14

En esta nueva ola de coronavirus se registraron en San Juan varios casos positivos en niños, tanto en los que pueden recibir la vacuna contra la enfermedad como los que no entran en el esquema. A propósito de ello, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré se refirió a la situación y sobre todo qué hacer para cuidarlos.

"Tenemos bebés de meses; lactantes y menores de 3 años que no entran en los esquemas de vacunación. Es la franja predominante en los casos y cursan síntomas por pocos días. Ello lleva a que se recuperen rápidamente; no hemos registrado complicaciones al momento sino cuadros febriles y de dolor de estómago e irritabilidad", destacó Jofré en radio AM1020.

Expresó ante esto que "lo que debemos hacer para evitar contagios es reforzar la prevención porque la pandemia no terminó. No debemos minimizar los síntomas y confiarnos; sino consultar ante estos signos". Detalló que el tapabocas debe usarse correctamente y no bajarlo para hablar, mantener ambientes ventilados y lavarse las manos con frecuencia.

"Los mayores debemos hacer un automonitoreo de los síntomas y si los tengo, aislarme en casa. Llevamos dos años en pandemia y no tenemos que descuidar las medidas de higiene", destacó.