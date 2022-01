Salud estima que esperan "varios días más" con cifras altas de casos positivos de COVID en San Juan

jueves, 13 de enero de 2022 10:32

Salud Pública informó este miércoles que San Juan volvió a registrar un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus después de que se detectaran 3.420 casos positivos. La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré consideró que esa tendencia se mantendrá en los próximos días por la evolución de la curva de contagios.

"Lo que se registró ayer se da dentro de los números que esperábamos. Estamos transcurriendo los 10 a 12 días pasadas las Fiestas, donde hubo reuniones sociales, familiares y despedidas con amigos. Sabemos que en esos eventos los protocolos no se cumplen; por lo que estos números eran esperados más tomando en cuenta que están confirmada la variante Ómicron en circulación comunitaria. Tiene más transmisibilidad que la Delta y ello influye en el aumento exponencial", señaló en diálogo con radio AM1020.

En ese orden, comentó que "tendremos unos días más de aumento de casos, porque la gente va en gran número a testearse. Los lunes y martes acuden más a testearse, pese a que los fines de semana pueden hacerlo".

Jofré resaltó que están analizando la situación de las internaciones en el contexto de circulación de la nueva variante Ómicron "ya que al no generar neumonías, no hay demanda de respiradores como sí pasa con la variante Delta. En tanto, Ómicron afecta las vías aéreas superiores, intenso dolor de garganta, rinitis, cefalea, dolor muscular pero son cuadros como un resfrío y no infectan el pulmón. Eso es lo que vemos y las internaciones van a aumentar en patologías moderadas pero no por COVID. Por supuesto, los pacientes deberán realizarse un test COVID para saber si se aisla o no en las UTI pero lo que predomina es su patología, no el coronavirus".