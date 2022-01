Nuevo Museo de Ciencias Naturales: usarán impresiones 3D para generar dinosaurios más reales

miércoles, 12 de enero de 2022 00:00

La construcción del nuevo museo de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de San Juan, sigue a paso firme. Éste estará ubicado en lo que era la estación del Ferrocarril Belgrano y su imponente obra estaría finalizada en 12 meses aproximadamente.

En esa cuenta regresiva, y a la espera de definir bien el guión que unirá la muestra interna, desde el laboratorio de Paleontología trabajan en la aplicación de la tecnología 3D para lograr el mayor realismo en los "futuros dinosaurios".

“Queremos que en febrero, a lo sumo en marzo, esté mudado el laboratorio de Paleontología al edificio nuevo y ya los talleres estén funcionando. Nosotros ya hemos empezado con algunas experimentaciones”, resaltó Oscar Alcober, director del Instituto y Museo de Ciencias Naturales a Diario La Provincia SJ.

Luego el director explicó que se están “haciendo impresiones 3D" como el paso innovador en este proceso. "Ya vamos a dejar de usar el viejo sistema de moldes y de copia para empezar todo un sistema nuevo de impresiones digitales. Para eso, vamos a necesitar escultores digitales. Estamos trabajando en la formación de gente que se está especializando", agregó.

Además Alcober indicó que esas "esculturas digitales después se pueden animar y sirven para lo que son infografías, vídeos e insert dentro de un documental. Todo eso es en lo que estamos trabajando ahora”.

Por ahora no están trabajando en el guion pero cuando lo hagan buscará que no sea sólo de la paleontología de Ischigualasto sino de toda la provincia.

Cuando este museo se pensó la realidad del país era otra. “En 2008, 2009 y 2010 era otra Argentina. Hoy con todas las necesidades que hay, pandemia de por medio y todo lo demás tendremos que ser bien creativos para poder hacerlo lo más lindo y con la menor cantidad de plata posible”, remarcó.

El nuevo museo se prevé que esté terminado para fines del 2022: “No tenemos todavía una fecha cierta, pero entiendo que si se cumpliera los plazos de obra dentro de un año el edificio estaría terminado. Nosotros en algún momento empezaremos a trabajar en el guion y en las piezas que van a formar parte finalmente de toda la exhibición”.

El nombre del museo aún no está definido. En el anteproyecto fue bautizado como “Museo Paleontológico Ischigualasto”, pero desde la dirección aseguraron que siguen trabajando para llegar con el nombre definitivo que le pondrán a este lugar.

“El nombre del museo no está definido, tenemos que basarnos en las ideas que tenemos ahora. Estamos trabajando con conceptos mucho más amplios. Ahora hablamos de dinosaurios de San Juan, no solo de Ischigualasto”, mencionó Alcober.

Las réplicas, las piezas, de dinosaurios que se expusieron siguen en el viejo museo y por el momento no fueron donadas. “Algunas de las réplicas las estamos embalando, a otras las estamos guardando. No sabemos de ésas cuales son las que vamos a reusar. Titanes de Ischigualasto fue pensada en 2004 con todo el conocimiento que había hasta el 2002. Hay 20 años de ciencia que no están reflejados", señaló Alcober y agregó: "Tenemos que actualizarlas, Titanes es una muestra vieja que refleja el conocimiento de los años 90. No refleja lo que ha pasado del 2000 al 2020”.

El director del Instituto y Museo de Ciencias Naturales, sostuvo: “si me preguntan a mí, a la muestra habría que hacerla de nuevo completa para que quede una exhibición nueva que dure 20 años más, porque si ya la inauguramos como exhibición vieja, dentro de 20 años va a ser viejísima. Tenemos que empezar con algo de vanguardia para que con la inercia dentro de 20 años se siga viendo moderna”.

Hace 10 años aproximadamente, Oscar Alcober en conjunto con otros profesionales de San Juan armaron un guión que ahora está bajo la lupa: “Tenemos un anteproyecto. Sería mucho más abrumador empezar por la hoja en blanco. El guión que presentamos es la base. Es un trabajo de 100 hojas con una cantidad de información recolectada durante años. Ése fue el puntapié inicial para empezar a trabajar en un guión definitivo”.

El anteproyecto fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones. “Eso lo hizo el museo cuando recién se anunció la obra hace 10 años. Algunos conceptos quedaron obsoletos. Se hizo con ideas que tenían vigencia en ese momento, ideas de hace más de 15 años. La ciencia avanza un montón por lo menos en la parte paleontológica y bueno se van descubriendo cosas nuevas, familias o grupos de familiares que se cambian, nuevos esqueletos que se encuentran. Todo ese tiempo hace que ese guión uno lo tenga que ir reacomodando y también en el ínterin aparecieron nuevos yacimientos. Esto le agrega otro capítulo más a todo lo que es el origen de los dinosaurios en San Juan. La paleontología es nuestro punto fuerte, destacó.

Las reliquias, el tesoro del museo

Desde el museo buscan mostrar y dar a conocer las reliquias únicas que tiene la provincia: “En San Juan tenemos el privilegio de que, en muchas de nuestras rocas triásicas, que las hay y muchas, tienen restos de tetrápodos y además esos tetrápodos muestran el momento en el que se originaron los dinosaurios. Eso hace que el museo tenga una mirada de lo que nosotros tenemos y en lo que somos verdaderamente únicos porque de los fósiles que tenemos en la precordillera, cordillera y en muchos lugares de San Juan de esos hay en el mundo entero. No tenemos nada único ahí. En lo que tenemos algo único es en el triásico y es especialmente en el tema del origen de los dinosaurios. Eso nos hace un lugar de cita obligada para todos aquellos que estudian el tema de los dinosaurios”.

Alcober destacó que el museo desde afuera se ve grande pero no es tan así cuando se empieza a pensar cómo distribuir las cosas que irán allí. “Tiene un poco más de 5 mil metros útiles. Queremos usar bien los espacios y tratar de generar una importancia relativa. Si usted viene a San Juan tiene que ver el origen de los dinosaurios porque no lo va a ver en otro lado del mundo. Ahí está la base de nuestro argumento y lo vamos a llevar en su momento a la provincia cuando nos sentemos a trabajar el guión definitivo", finalizó.