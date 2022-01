San Juan confirmó cómo será el aislamiento para positivos covid y contactos estrechos

martes, 11 de enero de 2022 22:35

El Consejo Federal de Salud en su reunión plena del día martes 11 de enero resolvió nuevas medidas con relación al aislamiento por contactos estrechos

Las disposiciones para la provincia de San Juan, que comenzaran a funcionar desde el día 12 de enero de 2022, son las siguientes:

AISLAMIENTOS:

Persona con Covid 19, confirmado por test diagnostico (test de antígeno o PCRrt) o por criterio clínico epidemiológico

1- Con vacunación completa (2 o 3 dosis de acuerdo al tiempo transcurrido desde la última dosis recibida) 7 dias de aislamiento, mas 3 dias de cuidados especiales. PARA EL ALTA NO SE REQUIERE TEST DIAGNOSTICO.

2- Con vacunación incompleta o no vacunado: 10 dias de aislamiento. PARA EL ALTA NO SE REQUIERE TEST DIAGNOSTICO.

Persona Contacto Estrecho de caso confirmado

- Con síntomas: se considera CASO CONFIRMADO por criterio clínico epidemiológico, NO DEBE REALIZAR TEST DIAGNOSTICO. Aislamiento igual a persona con Covid 19 confirmado.

- Asintomáticos:

1- Con vacunación completa (2 o 3 dosis de acuerdo al tiempo transcurrido desde la última dosis recibida)

? NO SE AISLA, mantiene cuidados especiales.

2- Con vacunación incompleta o no vacunado: 7 días de aislamiento, mas 3 días de cuidados especiales PARA EL ALTA NO SE REQUIERE TEST DIAGNOSTICO.

Cuidados Especiales

Utilizar el barbijo de forma apropiada, es decir, bien ajustado, tapando mentón, boca y nariz de forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas; mantener distancia social (mayor a 1.5 mt); evitar ingerir alimentos junto a otros compañeros, y extremar los cuidados ante la presencia de una persona con factores de riesgo. Mantener los ambientes ventilados, no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales