Madre coraje: murió su marido por Covid-19 y ahora impulsa la vacunación como agente sanitario

martes, 11 de enero de 2022 00:00

Andrea Malmod es mamá de 3 niños: Tomas, Nicolás y Gio. Ella compartió 16 años junto a su esposo, Roberto Franco pero la pandemia la golpeó de cerca cuando él murió en plena pandemia. Era enfermero en el área Covid-19 en el Hospital Doctora Julieta Lanteri y se contagió cuando menos lo pensó.

El 24 de mayo en la noche lo internaron a Roberto, en el hospital donde trabajaba. Al día siguiente, tras una complicación, lo trasladaron a la terapia del Hospital Rawson y el 26 lo entubaron y poco después falleció. “Tuve que salir de mi casa a lucharla por mis hijos, ellos son quienes me dan la fuerza para salir adelante”, describió Andrea Diario La Provincia SJ.

“Yo no trabajaba, me quedaba en mi casa cuidando a mis niños, mi marido era el que trabajaba. Cuando el falleció yo me fui a Salud Pública y expuse mi situación. No me había quedado en la calle, pero tenía problemas con la casa. Hasta el día de hoy no he podido cobrar su sueldo, nada. Quería el lugar de mi marido, no su puesto porque no era enfermera, yo necesitaba trabajar porque no sabía cómo hacer para seguir por los niños. Allí me prometieron un contrato desde octubre hasta diciembre”, describió Andrea.



Además, la mujer resaltó: “Antes de que mi marido cumpliera el mes de fallecido salí a buscar trabajo. Uno de los compañeros que tenía mi marido me consiguió un trabajo en del CCI, en la parte de terapia intensiva en el área de Covid-19. Allí trabajaba limpiando, pero realmente al ver el estado de las personas que estaban internadas en el lugar me hacían revivir todo mi dolor”.

Andrea trabajaba de domingo a domingo y dedicaba muchas horas de su vida al trabajo. “Yo trabajaba todos los días de 14 a 21 horas. Llegaba a casa y los niños lloraban, porque era el momento que más me necesitaban. No hacía un mes que mi esposo había fallecido, fue un gran cambio, tenía que pedir a mi hermana o alguien de la familia que me los cuidara. No tenía un peso, tenía que salir a trabajar”, resaltó.

Y agregó: “Tuve que renunciar porque a mi papá le dio un infarto, estuvo en terapia y se me complicó para ver quién me cuidaba los niños. No cobraba nada, porque todo era tiempo. Asique me las estuve viendo con la ayuda de mis vecinos y mi familia. Gracias a Dios tengo a mis vecinos que son de fierro, estuvieron siempre ayudándome cuando más lo necesitaba”.

En noviembre, Andrea comenzó a trabajar como agente sanitario en la vacunación, “son increíbles las vueltas que da la vida. Comencé a trabajar de algo que realmente me gustó mucho, realmente lo disfrutaba”.

Andrea resaltó que debió sacar fuerzas desde donde no las tenía para salir adelante, principalmente por sus hijos. “Hago todo el esfuerzo por salir adelante, me cuesta mucho, pero sin duda mi marido me acompaña desde el cielo, en cada paso que doy para luchar por mis tres hijos que, sin dudas, son el pilar y el empujón para salir adelante”, destacó.

“Todos hemos perdido seres queridos, pero los que hemos perdido familiares por Covid-19 es un dolor tan grande que no se lo deseo a nadie”, enfatizó Andrea, quién describió que lo único que pide es que su marido tenga el reconocimiento que se merece, ese es uno de sus grandes anhelos. “Yo quiero que a él se lo reconozca, ya que estuvo en primera línea combatiendo el virus, al menos en el hospital donde estuvo trabajando”.

“Estoy luchando porque mi situación personalmente, es muy difícil, estoy muy esperanzada en el proyecto de Ley Martina que es para nuestros niños y lucho para que salga por ellos, porque si bien soy grande, el dolor está, pero la fuerza la saco por mis hijos. Realmente salgo adelante por ellos, estoy muy aferrada a Dios, soy muy creyente, nadie tiene culpa de lo que pasó. Yo solo me aferré a Dios y saqué fuerzas para luchas por mis hijos y un montón de niños que están en la misma situación y peor. Mi marido sin dudas, me acompaña siempre desde el cielo”, finalizó Andrea.