En 2021, San Juan registró 74 fallecimientos por siniestros viales

martes, 11 de enero de 2022 07:16

Argentina registró 3.798 fallecimientos por accidentes de tránsito durante 2021, se informó hoy oficialmente.



El titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, expresó a Télam que los fallecimientos en accidentes viales registrados en el país durante 2021 fueron 3.798, un 20 por ciento menos que en 2019, el año de comparación, dado que 2020 presentó una menor circulación en el contexto de las restricciones por la emergencia sanitaria.



"Por respeto a los muertos y el trabajo que se realiza en las provincias, es momento que seamos serios y no tengamos miedo de decir las cosas como son. Nuestras cifras son incontrastables caso por caso, Del otro lado hay fuentes y metodologías desconocidas y sería apropiado que se trabaje con seriedad", expresó el funcionario, quien rebatió las cifras difundidas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que daban cuenta de 5.927 decesos por siniestralidad vial el año pasado en el país.



La ANSV publica información siguiendo protocolos, auditorías, con cifras elaboradas por los organismos estadísticos de las 24 jurisdicciones del país, sostuvo Martínez Carignano a Télam.



Previamente, el funcionario había posteado en su cuenta de la red social Twitter respecto de las cifras difundidas por la asociación civil: "Estas estadísticas no son oficiales. Nadie sabe cómo se arman. Todas las provincias se están quejando de que los números no tienen nada que ver con la realidad. Pero claro, prende en los medios. El total de fallecidos de 2021 fue 3800, y de cada uno tenemos el DNI. Fin".



Según el último reporte semanal de siniestralidad de la ANSV Enero-Noviembre de 2021, de carácter preliminar y con información al 13 de diciembre pasado, Buenos Aires fue la jurisdicción con más fallecimientos (746), seguida por Santa Fe (341); Córdoba (333); Tucumán (204); Misiones (183); Salta (165); Chaco (160); Santiago del Estero (159); Corrientes (127) Entre Ríos (127); Mendoza (96); CABA (83); Jujuy (100); San Juan (74); Río Negro (63); San Luis (58); Formosa (52); Neuquén (53); La Rioja (53); Catamarca (48); Chubut (32); La Pampa (40); Santa Cruz (22) y Tierra del Fuego (9).



Respecto de la cantidad de siniestros, el informe oficial registra a Buenos Aires con 668; Santa Fe (308); Córdoba (303); Tucumán (183); Misiones (166); Salta (147); Chaco (143); Santiago del Estero (143); Corrientes (117); Entre Ríos (114); Mendoza (89); CABA (83); Jujuy (78); San Juan (63); Río Negro (54); San Luis (53); Formosa (50); Neuquén (47); La Rioja (40); Catamarca (38); Chubut (31); La Pampa (31); Santa Cruz (21), Tierra del Fuego (7).