Hijo del hombre que murió tras un violento ataque: "teníamos la esperanza de que nos diga algo pero no lo logró"

jueves, 9 de septiembre de 2021 07:17

Este martes se conoció que César Bustos, el hombre de 87 años que permaneció internado por más de 60 días tras sufrir un violento ataque en su casa de Barrio San Ricardo, en Rawson, finalmente falleció y la policía aún investiga el caso para dar con el paradero de los responsables.

El hecho sucedió en junio cuando el hombre fue atacado por malvivientes durante la mañana, aprovechando que se quedó solo porque su hijo se fue a trabajar. Ante su muerte, la familia reiteró el pedido de justicia y la esperanza en que se logre conocer y detener a los responsables.

Jorge Bustos, hijo de la víctima, aseguró a Diario La Provincia SJ, que el hombre no pudo sobreponerse a un delicado estado de salud, después de sufrir complicaciones. "El domingo le dio un paro cardíaco y estuvo 20 minutos muerto, y lo lograron reanimar; el daño cerebral que dejó ese paro más los golpes que tenía, sumó a que ya falleciera", señaló al detallar que el martes sufrió un segundo paro que terminó con su vida.

Si bien se ha investigado el caso, Jorge contó que ya se tomaron probables huellas en la casa de César aunque hasta el momento no hay datos de los culpables. El día del hecho, Jorge salió en la mañana al trabajo y según las hipótesis, los ladrones advirtieron esto y fueron a atacar al anciano.

"Ojalá los logren atrapar pero de qué sirve si destruyeron todo, destruyeron una familia, mi papá ya se murió", sostuvo su hijo en medio del dolor. "Vinieron y tomaron huellas en la casa, ahora están trabajando y ojalá que den buenos resultados. Éste era un bario muy seguro y por delincuentes, la gente ya no está en la calle, por miedo. Antes podíamos estar hasta las doce de la noche en la calle, ahora ya no podemos salir", agregó sobre la situación que se vive en la zona.

De la casa de César, el o los malvivientes no se llevaron nada, aunque su hijo sí aseguró que falta el dinero que el hombre había cobrado de la jubilación y el aguinaldo. Además rompieron una instalación de gas y una de las hipótesis de la familia es que lo hicieron para hacer explotar la casa.

"No robaron nada, estaba todo, solo yo creo que fue el dinero que él había cobrado de la jubilación y el aguinaldo, nada más, todo está en orden. Él tenía una carterita donde guardaba su plata, que cuando llegamos estaba esa cartera en el piso. No le gustaba estar con plata en la billetera, la tenía guardada, de ahí sacaba y salía a comprar. No sabemos si fue alguien conocido que él logró reconocer, por eso tanta agresividad para con él y para romper la llave del gas y dejarla abierta, esas son suposiciones mías", dijo.

"Calculamos que entre todo tenía $90.000 o $100.000, más de eso no", añadió a su palabra sobre los detalles que pudieron advertir. "Nosotros teníamos una esperanza de que él pudiera llegar a hablar y decirnos algo, pero no lo logró", finalizó el hijo de la víctima.