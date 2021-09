Penitenciario superó un tumor cerebral, ahora le descubrieron metástasis y necesita ayuda

miércoles, 8 de septiembre de 2021 19:30

Desesperados. Así está Fabricio Marín (27) y su esposa, Gisel Acosto quienes recibieron la intimación para que empiecen a pagar el monto adeudado de la costosa operación a la que él se sometió en septiembre del 2020 por un tumor cerebral y aún no pueden pagar la prótesis que recibió.

Fabricio se hizo viral en el 2020 porque es penitenciario y le detectaron un tumor "en la zona parieto occipital derecha con efecto compresivo" que obligó a operarlo de urgencia. Por aquel entonces la obra social se hizo cargo de la cirugía pero quedó un monto quirúrgico sin cubrir y ahora le llegó una intimación para que pague 90 mil pesos en un sanatorio privado donde fue atendido.

"Él hace 2 meses iba a volver a trabajar pero empezó a sentirse mal y le descubrieron que tenía tumores en la médula. Él ahora está en silla de ruedas con un diagnóstico muy malo, no tiene cura. Le han dado poco tiempo y está con cuidados paliativos", dijo con la voz quebrada Gisel a Diario La Provincia SJ.

La esposa de Fabricio destacó que "él está mal y es consciente de lo que le pasa". "Con todo esto, más mal se ha puesto. Con todo lo que está pasando, hay que pagar una gran deuda y no estamos bien económicamente. Desde el Hospital Privado nos dijeron que si no pagaba me ponían abogado", lamentó.

En el 2020, previo a la operación, Gisel inició un expediente en Desarrollo Humano para que se hiciera cargo de ese monto. Sin embargo, por motivos que desconoce, el expediente fue dado de baja y ahora le piden que lo reinicie para poder encaminar el trámite.

Ella no puede salir para re-activar el expediente porque está a cargo de sus dos hijos chicos de 3 meses de vida y 2 años, además de su marido que está con internación domiciliaria. "Me dijeron que me iban a ayudar con la operación y prótesis que no cubría la obra social. Pero el mes pasado empecé a pagar la primera cuota porque el expediente no salió", lamentó.

Para pagar la deuda ha hecho un plan de pago de los 90 mil pesos divididos en 18 cuotas de 4.700 pesos. Pero la condición económica que atraviesan no les permite afrontar tales gastos por eso piden una solución cuanto antes.