A cinco años de la muerte de Leslie Arustizia: el dolor de la familia y el renovado pedido de Justicia

sábado, 4 de septiembre de 2021 21:21

El ocho de septiembre de 2016 Leslie Arustizia iba en moto por la Circunvalación junto a su novio Franco, cuando una mujer, Irma Sánchez se metió en contramano, los envistió y la mató. A cinco años del siniestro, la joven todavía no tiene justicia. El abogado querellante confirmó que están cerca de lograr la pericia psicológica de la acusada.

Todos los años, su hermana Iliana, quien era muy cercana a Leslie, usaba sus redes sociales para manifestar su dolor. Sin embargo, esta vez parece que será diferente. La mujer decidió eliminar su cuenta de Facebook y cambiar su celular. "Personalmente no creo en tal justicia. Me duele pero no existe la justicia. No saben el daño que a uno le causan cuando no se hace nada para defender una vida. A mí me arruinó la vida ese accidente. Nunca más me sentí feliz, me rompieron el corazón y juro que mi hermana en serio era una persona maravillosa muy alegre y solidaria y estaba conmigo todo el tiempo. Cómo hacés para olvidar, para perdonar, para no sufrir, para no sentir indignación. ¡No se puede!", había dicho a este medio el año pasado.

Juicio penal por la muerte de Leslie

Desde el comienzo, el juicio ha tenido muchas idas y vueltas, incluida una recusación de la jueza Carolina Parra. Pero la principal traba que pusieron los abogados [actualmente la representa Carlos Reiloba] de la defensa fueron los reiterados pedidos para que se le hicieran pruebas neurológicas a Sánchez.

Esperan que en los próximos días le otorguen un turno a Irma Sánchez para someterla a las pericias de la Junta Médica.

El 17 de octubre del 2019 iba a comenzar el debate oral, pero fue suspendido cuando el letrado solicitó que se evaluara el estado de salud de la mujer no a través de un equipo de médicos forenses de Tribunales y no de una punción lumbar. En febrero del año pasado quedó constituida pero todo volvió a frenarse con la llegada del coronavirus y el pedido de que se pospusiera alegando que se trataba de una persona de riesgo por su edad.

Desde entonces no hubo un gran avance, pero el doctor Pablo Nacusi aseguró en diálogo con Diario La Provincia SJ, que esperan que todo se retome en los próximos días. "Renunció uno de los peritos del cuerpo médico forense que tenía que hacerle la junta médica a la señora Sánchez", manifestó sobre la última causa de demora.

"Por la pandemia estuvo muy paralizado el tema de las juntas médicas. El reemplazante ya aceptó el cargo y necesitamos que se fije el turno nuevamente", sentenció el letrado.