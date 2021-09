Tiene 9 meses y necesita una costosa leche para poder alimentarse

miércoles, 29 de septiembre de 2021 18:38

El 24 de diciembre de 2020, previo a la Nochebuena llegó al mundo. Vino a llenar de alegría a la familia con su tierna sonrisa. Su nombre es Masha Cataleya Molina, hoy tiene 9 meses de vida y necesita la ayuda de todos. La pequeña es alérgica a las proteínas de la leche de vaca y no puede alimentarse como cualquier bebé.

Para ello necesita una leche especial que cuesta 9.800 pesos la lata de 400 gramos, un valor muy alto que la familia no puede afrontar. Es que el padre es albañil y la madre ama de casa, y por eso apelaron a la ayuda de la sociedad y de Desarrollo Humano para poder salir adelante.

"Mi hija estuvo con un tratamiento de tolerancia a la lactosa y no le funcionó. Ahora está con tratamiento pero necesita esta leche que es la Nutrilón Pepty Junior o la Neo, que es para la alergia a la leche de vaca. Tengo que tener 98 mil pesos por mes para afrontar esto pero no los tenemos", explicó la mamá de la bebé, Andrea Castro, a Diario La Provincia SJ.

Pese a que el papá de Masha es albañil que no trabaja en negro, no cuenta con obra social y el salario que tiene no alcanza para afrontar 98 mil pesos al mes que es lo que implica comprar 10 tarros por mes. El tratamiento comenzó hace menos de un mes y para poder salir adelante la madre hizo tómbolas pero no fueron suficiente y necesita urgente la ayuda.

"La cantidad que tiene que tomar no la está tomando porque no me alcanza el dinero. Con el sueldo de mi marido alcanza para 5 tarros de leche al mes, de los 10 que necesita, pero si los compro ¿qué le doy de comer a mis otros chicos?", lanzó la mamá.

Luego contó cómo se detectó el problema de salud: "a los 2 meses empezó con taquicardia, la controlé hasta los 6 meses con cardiólogo y tenía un soplo al corazón. Siempre se brotaba y la materia fecal eran pelotas duras que le salía. Primero con los médicos le dimos importancia a las taquicardias y a los 6 meses se le fue el soplo que tenía".

Si bien el problema cardíaco lo superó, no así los brotes que sufría y por eso el médico comenzó un nuevo camino de alimentación. Ahí empezó con el tratamiento de leche deslactosada pero no funcionó y hace 4 semanas está con esta leche que es muy costosa.