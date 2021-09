San Juan: el dengue complica los síntomas del covid y piden responsabilidad social para eliminar el mosquito

lunes, 27 de septiembre de 2021 09:41

En San Juan viene bajando la cantidad de contagios de coronavirus pero la pandemia sigue en todo el mundo y la provincia no está al margen. Paralelamente se acerca la época de circulación del mosquito Aedes Aegypti y con éste la posibilidad de que vuelva el dengue a San Juan, lo que complicaría cualquier cuadro de salud.

La licenciada Liliana Salvá, titular del Programa de Control de Vectores de Salud Pública, pidió responsabilidad social para evitar que el mosquito se propague y para ello recomendó tirar todo aquello que pueda provocar cúmulo de agua, lo que es el escenario ideal para que se multipliquen los huevos de este insecto.

"En la temporada 2019-2020 tuvimos el primer brote, circulación del virus en la provincia. Luego se cortó en julio y en la temporada 2020-2021 no hemos tenido circulación del virus. Pero sí gran cantidad de proliferación del mosquito. Nadie pensaba que el mosquito podía adaptarse al clima desértico y acá está", subrayó la funcionaria en radio Estación Claridad.

Luego indicó que para que no se propagara el virus influyó que no había movilidad de gente en todo el país. Es decir, personas que podían portar el virus provenientes del norte del país no llegaban y con esto se cortaba cualquier cadena. Pero ahora con las habilitaciones se abre la posibilidad de que ingrese a San Juan el virus y por eso es fundamental el cuidado que tome la gente al respecto.

Es que al comienzo de la enfermedad, dengue y Covid 19 se manifiestan de una forma similar. Debutan con fiebre y dolores musculares. En casos severos, el dengue puede causar hemorragias, y Covid 19 compromiso pulmonar de jerarquía. En las dos pueden presentarse fallas de múltiples órganos.

"El sistema inmunológico se altera y las consecuencias serán más complicadas. Pero eso se da del dengue con cualquier otro virus. Las enfermedades virales alteran de diferentes maneras y será más complicado", subrayó Salvá quien destacó que ya se saben las consecuencias del coronavirus y si a eso se le suma el dengue, el cuadro se complica.

Las personas se infectan de Dengue a través de la picadura de mosquitos de la especie Aedes Aegypti hembra. Éstas se reproducen depositando sus huevos en cualquier charco de agua limpia, que sirve al desarrollo de nuevos mosquitos. Las condiciones climáticas de temperaturas cálidas estivales explican la existencia de brotes y más casos durante esta estación.

Distinto al dengue, el coronavirus es también muy contagioso a través de un enfermo al toser, estornudar y también por gotitas más pequeñas capaces de alcanzar distancias mayores y permanecer más tiempo en el aire. Estas últimas serían más perturbadoras para la salud, porque se comportan como un pulverizador capaz de contaminar el aire por más tiempo y a mayor distancia. Esta forma de transmisión se pone de manifiesto cuando las personas pasan períodos prolongados en habitaciones abarrotadas y mal ventiladas.