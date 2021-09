Creció la cantidad de visitantes al Parque Ischigualasto y ya se trabaja en una infraestructura que sea inclusiva

lunes, 27 de septiembre de 2021 08:07

Este lunes se celebra el Día Mundial del Turismo y lema es “Turismo para un crecimiento Inclusivo”. En este contexto, el Parque Provincial Ischigualasto recibió la visita de un equipo del Ministerio de Turismo de la Nación con la mirada puesta en generar el escenario para que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan disfrutar a pleno de este lugar de atractivos naturales.

La visita se concretó este domingo y estuvo encabezada por el Coordinador del Parque, Emilio Fernández quien recibió al Director Nacional de Calidad Turística, Hernán Roitman; la Directora de Formación en Turismo, Gabriela Baron; y el Coordinador de Directrices de Accesibilidad, Iván Leandro Ravlic.

"En el Parque venimos trabajando en certificar la accesibilidad, que las personas con discapacidad puedan llegar a cada rincón de Ischigualasto. Esto lo tramitamos con Turismo de la Nación y ellos vinieron a hacer un relevamiento de los puntos que hay acá en los accesos, pasarelas del Parque y nos han indicado qué cosas deberíamos realizar para asegurarle a las personas con discapacidad poder circular", explicó Fernández a Diario La Provincia SJ.

Desde el Ministerio de la Nación plantearon señalamiento en el estacionamiento con cartelería que identifique el espacio designado para personas con discapacidad; liberación de entradas para este sector para que ingresen libre y gratuito (actualmente se aplica pero no se promociona ni se identifica en la cartelería); arreglos en los baños; y mejorar la pasarela flotante sobre la arena del Río de Cancha de Bochas para que sea accesible. Además se planteó colocar planchas con sistema Braile para que las personas no videntes puedan leer con sus manos la cartelería.

"En el museo hay videos pero no todos tienen los subtitulos ni lenguajes por señas. Son diferentes tips que nos han hecho llegar e indicando para poder garantizar la accesibilidad. Actualmente el parque tiene 3 sillas de ruedas pero hay que acomodar la infraestructura y capacitar", destacó.

Emilio Fernández destacó que "de nada sirve que sea 100% accesible si los prestadores turístico no tiene la misma accesibilidad. Podes tener en el sitio todo preparado pero si no tenes una combi con accesibilidad, los hoteles no lo tienen o restó tampoco", es contraproducente.

Actualmente el Parque Ischigualasto es uno de los mayores atractivos por el incentivo al turismo interno. Si bien la cantidad de personas que asisten con discapacidad es baja, el flujo general del turismo va en aumento muy significativo llegando a niveles pre-pandemia.

"Nos está yendo muy bine. En agosto pasado tuvimos casi 6 mil visitantes y en lo que va de septiembre tuvimos un poco más. Será mejor mes de todo este tiempo. El Parque está como en los años de normalidad. La post pandemia nos marca un futuro con mucha perspectiva", destacó subrayando que las personas que llegan, son en su mayoría proveniente de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y provincias de la Patagonia.

"Por suerte creemos que viene un fin de año favorable con todo lo que genera. En la zona aledaña y económica de Valle Fértil es muy significativo el crecimiento. La gente come, duerme, usa el transporte. Genera un circulo virtuoso que el turismo lo necesita pero por la pandemia estuvo planchado en este año y medio", finalizó.