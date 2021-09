La conquista de las sanjuaninas en "oficios rudos" impacta desde un mural en la escuela Obreros del Porvenir

domingo, 26 de septiembre de 2021 14:54

"MOSTRARTE". Así, con mayúscula. Así, fusionando "mostrar" con "arte". Esa es la esencia del gran trabajo que se exhibe y que también se construye en el interior de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral "Obreros del Porvenir" y que tiene como protagonistas a los alumnos de la carrera "Dibujo Publicitario".

Y no sólo se exhibe el talento de sanjuaninos sino que se pone en valor un cambio de paradigma que rompe barreras para construir futuro: la cada vez mayor presencia de mujeres en la formación en oficios que, antes, "eran de hombres". Bajo la propuesta de la Diseñadora Gráfica, Paola Güell y de la Licenciada en Comunicación Social, Elisa Nuñez, están creando un mural en las paredes del kiosco de la escuela en el que se representa a esa conquista de las mujeres que, según expresaron, "demuestra el crecimiento de la sociedad que reconoce las capacidades en igualdad".

Elisa Nuñez destacó a Diario La Provincia SJ que "en el mural, que lleva varios días de trabajo (al viernes llevaban 3 jornadas), se apostó a un dibujo lineal con una técnica que está de moda y se llama Zentangle. Se trata de pequeños dibujos que se repiten pero además tendrá algunas palabras en alusión a la temática elegida".

En la Escuela hay otro mural que ilustra todas las carreras que fueron progresando y cambiando de acuerdo a las tecnologías. "Pero desde hace un tiempo hasta ahora estamos viendo que las mujeres se están animando a participar y aprender nuevos oficios como Mecánica del Automotor, Carpintería, Metalmecánica que eran muy comunes entre los hombres. En este tipo de especialidades no había mujeres pero, hoy por hoy y cada año, va aumentando la matrícula femenina. Los prejuicios de la sociedad conservadora influían para que no se animaran a estudiar estos oficios. Ahora es notable no sólo su presencia sino el nivel de perfección y vocación en el aprendizaje. Estamos gratamente sorprendidos con ellas en estas especialidades y con sus trabajos que son admirables. No hay diferencia con lo que realizan los hombres ni en el proceso ni en el resultado final", puso en valor.

La consigna para el mural fue planteada desde las docentes "sobre cómo se veía la presencia de las mujeres, sobre todo en el patio de la escuela. Cómo aumentó la matrícula y el cambio de mirada de los oficios que eso significa. Los alumnos se sintieron muy identificados con esta realidad y por eso, les propusimos que hicieran un listado de palabras significativas que se refieren a este nuevo rol de la mujer. Esto se enmarca dentro de otro trabajo que realizaron que se llama "Caligrama" en las que las palabras van tomando la forma de los dibujos y desde esa técnica surgió la idea de poder incluir en una forma más lingüística esos conceptos", detalló.

Junto con ese desafío, en el patio de la Escuela se exhiben paneles con distintos trabajos de los alumnos que impactan por su originalidad y también, por los rasgos distintivos de cada estilo. "Las técnicas que aplicaron los alumnos en los trabajos que forman parte de "Mostrarte" van desde distintos tipos de sombreados con lápices de varios colores y sólo negros hasta tizas pasteles. Las temáticas son varias ya que van aprendiendo desde lo más básico a lo más complejo como son los retratos. Van de a poco incursionando en el aprendizaje del punto, de la línea, cómo se manifiestan en un plano y después, llegamos al dibujo de rostros".

Elisa explicó que "en segundo año vemos desde los rostros hasta la simplicación, la abstracción para que luego puedan hacer la imagen de alguna empresa o un producto. En ese caso, aún trabajan a mano y todavía no usan la computadora con los programas de diseño".

Para las docentes, el resultado de este proceso no pudo ser mejor. "Quedamos sorprendidas por la recepción de la propuesta por parte de los alumnos ya que la especialidad demandaba mucho tiempo en el aula. Nos motivó esta idea de salir al patio y mostrar al resto de la escuela lo que se trabaja. Aunque por la pandemia no podemos hacer una muestra abierta, los alumnos de "Dibujo Publicitario" comparten con otros sus producciones y rompen un poco con su característica introvertida y de trabajo muy individual. A su vez, pudimos demostrarles que ellos también pueden hacer otro tipo de trabajo que, tal vez, a partir de esta propuesta de pintar un mural en el que las dimensiones son mucho más amplias al tratarse de una pared, se animen y puedan hacerlo en su barrio, en su casa o por encargo de alguien aplicando todo su talento artístico", sentenció.