En San Juan, cayó la venta de barbijos comunes y aumentó el protect

domingo, 26 de septiembre de 2021 16:08

Las nuevas medidas establecidas por el gobierno nacional que felixibilizaron muchas de las restricciones impuestas para proteger a la sociedad del Covid, generó dudas en cómo podía impactar en la gente a la hora de cuidarse. Uno de los puntos más destacados dentro de las habilitaciones, fue terminar con el uso de barbijo mientras se permanece al aire libre por lo cual se generó gran polémica. Esta realidad se suma a que la gente de a poco va perdiendo el miedo al virus y ya no hay interés en consumir elementos de protección.

En este sentido, desde el sector farmacéutico, Mauricio Barceló explicó que ha pesar de las disposiciones a nivel nacional la gente no dejó de comprar barbijos.

"Es interesante lo que se puede visualizar en el movimiento de las ventas. En las últimas semanas se ha registrado una baja del 90% en la venta de barbijos comunes y descartables. En tanto, aumentó en un 80% la compra de barbijos con tecnología y específicos. Estos últimos son más caros pero al ser lavables y al aplicar una tecnología anti Covid, la gente elige comprarlos protegerse así", detalló el farmacéutico en diálogo con Diario La Provincia.

Además el empresario agregó que el barbijo más elegido es el creado por Conicet llamado ATOM-PROTECT el cual se caracteriza por ser autosanitizante. No solo disminuye simultáneamente la probabilidad de infectarse con el patógeno que provoca el COVID-19 y la posibilidad de contagiar a otros; sino que también por sus propiedades bactericidas y antihongos es más higiénico y evita que el individuo que lo usa respire sus propios gérmenes. En tanto, al estar fijados mediante materiales poliméricos, los activos antivirales, fungicidas y antibacterianos se mantienen en la tela, inamovibles, tras al menos quince lavados.

"Desde el gobierno se podrán disponer muchas cosas pero la gente sabe cuales son las herramientas para cuidarse y todos sabemos que la pandemia no terminó. Hay muy alto riesgo de que llegue el Delta por lo que no podemos relajarnos. A más flexibilización, la gente se cuida más y así es como estamos viendo que las ventas de barbijos no bajaron e incluso se buscan los que protegen más y son efectivos en lugares donde se convoca mucha gente", manifestó Barceló.

Por otro lado, este medio realizó un sondeo con diversos empresarios y emprendedores que realizaban barbijos de manera industrial o casero en época de plena pandemia, y el 90% de ellos, hoy ya no los fabrican debido a que no se vende. Todos coincidieron en que a esta altura de la pandemia la gente ya no tiene el furor de comprar barbijos de distinto tipo y que también, de a poco se va perdiendo el miedo al virus. A su vez todos coincidieron en manifestar que con la aparición de nuevas variantes de Coronavirus, la gente elige barbijos de mayor calidad y tecnología para una mayor protección.

TAMBIÉN CAYERON LAS VENTAS DE LOS DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCION

Mauricio Barceló, desde el sector farmacéutico, confirmó que desde hace dos o tres meses, se viene registrando una fuerte caída en la venta de guantes, alcohol, e inclusive de medicamentos como la Ivermectina o elementos como el oxímetro.

"Que se venda menos elementos de protección tiene que ver con que la gente ya va perdiendo el miedo y el hecho de estar vacunados, les da una seguridad importante. De igual manera, esto nos tiene que poner en alerta porque puede significar que estamos empezando a relajarnos en los cuidados y eso no puede pasar", sostuvo el farmacéutico.

"En el caso de la merma en la venta de Ivermectina o de otros medicamentos que sirven para paliar síntomas graves del Covid, se relaciona a que el plan de vacunación está dando resultado, por lo que los contagios que se registran generan menos gravedad y por ende menos internación y liberación de camas en los hospitales. En tanto, los oxímetros ya no se compran con tanto furor porque ya no hay tanta internación domiciliaria y la gente opta por prestárselas entre familias", cerró Barceló.