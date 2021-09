Emanuel, el niño sanjuanino que murió en un accidente y ahora lo recuerda un ángel azul

sábado, 25 de septiembre de 2021 10:30

Este viernes en la tarde, un familia sanjuanina revivió uno de los momentos más dolorosos que los marcó de por vida. La muerte del pequeño Emanuel Carbajal, un niño de 12 años que el 18 de mayo de 2015, había salido de la escuela y acompañaba a sus padres y hermano a entregar un trabajo, cuando sufrieron un accidente con otro vehículo que circulaba en contramano.

El siniestro ocurrió en Callejón Ullum, a cien metros pasando calle Coll hacia el norte. Su mamá Laura Rivera reveló que después de pasar a buscar al niño por la escuela, iban con la familia por la zona cuando chocaron de frente con una conductora que manejaba hacía ya cien metros, en contramano. En ese momento, si bien Emanuel logró responderle a su mamá, se desmayó y minutos más tarde, en el Hospital Rawson, se constató su muerte.

"Justo doblamos y ella venía sola en el auto y ahí fue que nos chocó de frente. Mi marido recién lo había retirado de la escuela y Emanuel estaba con el guardapolvo puesto, con la mochila e iba atrás con su hermano. Cuando bajó del auto le pregunté si estaba bien y me dijo 'Sí, mamá', esas fueron sus últimas palabras, y le dolía el pecho por lo que fue con el cinturón", reveló Laura a Diario La Provincia SJ.

En ese momento, un médico que pasaba por el lugar le prestó primeros auxilios aunque la mujer revela que intentó llevarlo de urgencia en su auto particular, entendiendo de la gravedad del estado de su hijo. Sin embargo, la ambulancia llegó y fue en esa movilidad que trasladaron al menor que ya estaba mal.

"Ahí nos dimos cuenta de que todo estaba mal (...) Donde estábamos (lugar del choque), mi hijo ya no estaba, directamente, creo que el doctor no me lo quiso decir", rememoró sobre la pérdida de su hijo. Desde entonces la mujer ha tenido que lidiar con el dolor y cómo repercutió la muerte del menor en su hermano.

Por otro lado, a Emanuel lo recuerda como un niño bueno, tranquilo, educado y muy dado con los mayores. Abanderado en la escuela a la que asistía, soñaba con estudiar la tecnicatura en Informática y además cantaba en los coros.

"No salía a la calle porque yo lo cuidaba como oro a él y a su hermano. Era hermoso, una persona tranquila.. los adultos me decían que él hablaba como si fuese una persona mayor, sabía decir las palabras correctas, tenía una madurez tremenda. Todos sus sueños quedaron", agrego.

Y finalizó: "Logramos que se coloque el cartel en ese lugar para que, si al menos esa persona pasa por ahí y ve el cartel de mi hijo, sepa que ahí pasó eso, que mi hijo falleció".