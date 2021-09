Sin acuerdo con los empresarios: el SEC advirtió que el feriado no es laboral y controlarán con la Subsecretaría de Trabajo

viernes, 24 de septiembre de 2021 15:00

Este viernes, la Subsecretaría de Trabajo convocó a todos los sectores del comercio a una audiencia para informar el alcance del feriado del Día del Empleado de Comercio y en la ocasión las aguas terminaron divididas. Por un lado, un sector empresarial se negó a aceptar el paso del feriado del domingo al lunes mientras que, por el otro, el Sindicato Empleados de Comercios advirtió que ésto es ley y está homologado, por lo tanto no se trabajará.

Frente a este escenario, la Subsecretaría de Trabajo aclaró el acatamiento a la Cámara y Federación que nuclea a los empresarios de comercio y señaló que "es una resolución que se dictó entre las Cámaras Nacionales y la FAECyT con lo cual se efectiviza el traslado del feriado del domingo 26 de septiembre al lunes 27 de ese mes".

"En San Juan no acordaron las parte, tanto la Cámara de Comercio y la Federación Económica expresaron que no darán cumplimiento, no acatarán el acuerdo homologado a nivel nacional, con lo cual expresaron que los distintos comerciantes actuarán como estimen conveniente", señaló Jorge Oribe, Subsecretario de Trabajo.

Ante este escenario, el sindicato pidió la intervención de la Subsecretaría para que realicen juntos las inspecciones correspondientes el lunes que viene con el fin de ver qué trabajadores han concurrido a sus puestos laborales y merituar las medidas a seguir.

"Se ordenó para el lunes y notificó a las partes que se realizarán los controles con la policía de Trabajo que fue solicitado en la presente audiencia", subrayó.

Por su parte, la secretaria general del SEC, Mirna Moral, señaló que "la FAECyT nos comunicó que esto tiene un ámbito nacional y es vertical, por lo tanto acá se debe acatar lo firmado allá. La postura de ellos es no pasarlo y la nuestra es sí pasarlo".

"Esto tiene fuerza de ley porque fue homologada por la Nación", finalizó.