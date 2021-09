Polémica y repudio a los dichos de la vicepresidenta del Foro de Abogados sobre los empleados del Estado

miércoles, 22 de septiembre de 2021 00:00

Un verdadero revuelo y polémica se generó en la tarde y noche de este martes a partir de los dichos de Sofía Lloveras, vicepresidenta del Foro de Abogados, a través de las redes sociales. Sucedió a partir de un mensaje que publicó en Facebook e Instagram contando la historia mitológica de Almiro y cuyo remate abrió la repercusión de varios sectores.

En el posteo se lee el mito que cuenta que "Almiro fue expulsado de los cielos y la tierra, y no queriendo refugiarse en el ultramundo, se ocultó durante mil años en cuevas de lo que ahora llamamos El Caribe". Luego relata que ese personaje buscó el animal más lento, una tortuga, para copular y de esa relación nació un humano con "su espíritu animal y la lentitud de la tortuga".

Más allá de este mito, el remate del texto es lo que generó revuelo y el escándalo. La abogada escribió: "sí surgieron los empleados de los poderes del estado y la gente de servicio al cliente".

Ante estas palabras, quien no se demoró en expresar su descontento fue Marcelo Álvarez, presidente del Foro de Abogados. En la ocasión, se solidarizó "con todos los empleados públicos y privados de San Juan, que se han visto agredidos por las publicaciones efectuadas en el día de la fecha por la Sra Vice Presidente del Foro de Abogados, Dra. Sofia Lloveras". Posteriormente calificó esas palabras como producto de "un razonamiento absolutamente degradante y despectivo".

"En los tiempos en que vivimos, los empleados hoy afectados son quienes colocan diariamente su persona al servicio de la comunidad; pues muchos de ellos son quienes nos educan, protegen, garantizan la justicia y resguardan nuestra salud", agregó en su posteo y subrayó que "tales definiciones de la colega resultan inadmisibles bajo el espíritu ético y moral que nos cabe como ciudadanos, siendo mi deber personal, ético y profesional velar siempre por resguardar las condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo".

"Rechazo fervientemente las palabras de la antes nombrada, que no me representan y entiendo que no nos representan como sanjuanimos y argentinos", finalizó el posteo.

Por otro lado, en el mismo sentido se expresó la Unión Judicial de San Juan que también repudió la publicación de Lloveras e indicó que "el Personal del Poder Judicial ha realizado enormes esfuerzos para adaptarse a nuevos sistemas impuestos por la Corte de Justicia en un contexto de crisis ocasionada por la pandemia".

"Entendemos que las manifestaciones no corresponderían a una expresión institucional del prestigioso Foro de Abogados de la Provincia, sin embargo y sin perjuicio de ello, esperamos se expida al respecto", finalizó el posteo.

Tras la repercusión que tomó su posteo, la vicepresidenta publicó otro mensaje en Facebook: "que poco humor tiene la gente". Y dejó abierta la polémica.