Decomisaron queso vencido de un supermercado del centro

martes, 21 de septiembre de 2021 13:21

Vendían queso vencido, personal de Salud Pública lo advirtió y labró un acta de infracción. Sucedió en las últimas horas en un supermercados del micro-centro sanjuanino. En el local se encontró piezas de queso que no estaban apta para el consumo y mucho menos para la venta y fue decomisado.

Así lo informó Roque Elizondo, jefe del departamento de Medicina Sanitaria del Ministerio de Salud Publica, quien explicó que se labró un acta de infracción y quedó en manos del Juzgado de Falta quien será el que aplicará una multa.

"Encontramos queso que estaba con fecha de vencimiento pasado. Eso está penado por el código alimentario y por eso se procedió al decomiso. No es mucha cantidad, son 5 piezas de queso pero esto no puede estar a la venta", explicó en radio Sarmiento.

De acuerdo a lo indicado, el producto había vencido el 11 de septiembre pasado y aún estaba expuesto para la venta, entrando en el riesgo que alquien lo comprara sin ver la fecha y luego lo consumiera. "El comerciante sabe que esto no puede estar en la góndola porque atenta a la salud de la persona que va a consumir. No sabemos que puede ocasionar, puede provocar intoxicación o alguna enfermedad", explicó.

Elizondo explicó que la fecha de elaboración y vencimiento deben estar exhibidas y no pueden ser alteradas, algo que también sucedió ahora. "Tiene la fecha original del envase y sobre ésta hay otra fecha de vencimiento", detalló.

Según informó, ésta es la única falta advertida en esta oportunidad pero no es la primera vez que se labra acá una infracción allí. Generalmente es el fiambre el que se decomisa por la misma condición y se labra el acta. "Estamos acostumbrados a hacer y es lo que viene llevando adelante los inspectores. Esta mercadería se decomisa y queda al resguardo del propietario del lugar. Se hace un acta de infracción y se eleva al juzgado de falta correspondiente", puntualizó.

"No es la primera vez que hicimos decomiso y acta de infracción. Los propietarios saben que pasa pero no se da solo en ese lugar, pasa con diferentes negocios. No está permitida la venta de mercadería que está vencida porque así lo indica el código alimentario", subrayó.