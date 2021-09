Un romántico total: le propuso casamiento a su novia en el escenario de un boliche y frente al público

lunes, 20 de septiembre de 2021 09:55

Hace 10 años comenzaron un camino juntos, con el amor como factor común. Emilio Vila (33) es sanjuanino pero trabaja en La Rioja como empleado de una ferretería. Mariangela Daghero (31) es profesora de la EPET de Albardón y de la Boero. Ambos este fin de semana protagonizaron una escena que fue aplaudida por una multitud.

Sucedió en el local bailable Velvet, donde en medio de la actuación del grupo Omega, él le pidió matrimonio a ella. Fue en el escenario y de rodillas, como sólo en las películas suele verse.

"Hace un mes que vengo intentando conseguir entradas para el show de Omega pero siempre se agotaban. Este fin de semana logré conseguirla y compré 6", comenzó relatando Emilio a Diario La Provincia SJ.

El joven se dejó 2 entradas y repartió las otras 4 para las primas de su novia que iban con sus parejas. Así fue como ellos presenciaron el gesto de amor del joven sin que nadie lo supiera por anticipación.

"Hacía bastante que no salíamos a una cena show y baile. Estuvimos desde las 22 horas, cenamos ahí y yo esperando que actuara Omega. Con uno de ellos había hablado por teléfono, con Hugo, y le conté lo que quería. Cuando ellos llegaron, hice como que iba afuera a fumar y ahí pude hablar con él y explicarle bien, y me dijo que no había problema", relató.

La banda tocó sobre el escenario en 2 turnos. En el primero todo fue normal pero en el segundo se interrumpió a mitad del show. En ese momento, Hugo llamó a la pareja para que bailara sobre el escenario, como si fuera por casualidad. En ese momento Emilio y Mariangela se divirtieron con los músicos al ritmo de "Broche de oro".

"Habíamos quedado con ese tema en especial. Cuando él dice este tema va dedicado de Emilio para Mariangela, ahí nos dijo que fuéramos para adelante. Nos hizo subir al escenario. En eso que subimos, bailamos y cuando termina, ella no entendía nada qué pasaba porque el cantante dijo que yo tiene una sorpresa. Ahí me arrodillé y le propuse casamiento", relató.

En ese momento empezaron los gritos, los aplausos, las felicitaciones y todos prendieron las cámaras para filmarlos.

Sobre este hecho, ella relató que no se lo esperaba y fueron minutos en los que se conjugó la intensa alegría y los nervios. "No me lo esperaba, no me di cuenta hasta que sacó el anillo del bolsillo. A él le gusta mucho Omega y pensé que era bailar de cholulos no más. Estábamos ahí y el chico decía que había una sorpresa, no entendía, no caía hasta que él sacó el anillo y se agachó. Cuando me lo propuso y todos gritaban", relató con intensa emoción.

Luego destacó que en ese momento, "lloraba, había tanta gente presenciando eso que yo me reía, estaba colorada, me temblaba el cuerpo. Lo abracé y grité, no me lo imaginé".

El anillo tiene un fuerte peso simbólico. Es que es el cintillo que usó la abuela de Emilio y luego ella se lo regaló a la madre de él. Ahora pasó a heredarlo Mariangela como quien seguirá el camino de amor de la familia.

"Hace 10 años estamos de novios. Nunca salió el tema de casarnos. Es algo que me movió en el momento, me puse a buscar el anillo y se dio", finalizó.