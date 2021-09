Marisel Mestre, la bailarina que necesita una operación cerebral y por la que harán un show solidario este domingo

sábado, 18 de septiembre de 2021 21:57

Este domingo, diversas academias y ballets darán un show a beneficio de Marisel Mestre, una querida bailarina y profesora que necesita someterse a una cirugía en su cerebro. El evento se llama “Encuentro en el Nido 2” y tendrá lugar este domingo desde las 20 horas, en el Avispero Escénica.

Marisel tiene 29 años, es mamá y docente. Hace algunos meses vivió una especie de ataque que la dejó inmovilizada y sin habla. Le hicieron estudios y le encontraron una lesión cerebral que cuando comienza a sangrar le genera este tipo de episodios. Necesita pasar por el quirófano para poder volver a tener una calidad de vida digna.

“Tengo un cavernoma cerebral que tiene que ser operado porque al producirse sangrados en el cerebro me producen síntomas como la pérdida del equilibrio, que no me permite caminar ni hablar. A raíz de varios episodios así, mi médico me sugirió una cirugía para la cual necesito un monitoreo que acá en la provincia no se hace. Tienen que venir desde otro lado el día de la cirugía”, contó Mestre en diálogo con Diario La Provincia SJ.

No puede predecir cuándo le dará un nuevo episodio por lo que es vital solucionar su problema ya que cada vez que le ocurre tiene que pasar por un proceso de recuperación. “Averigüé gastos con una empresa de Buenos Aires y otra de Córdoba y he presentado los papeles en la obra social que todavía no me aprueban. Pero más allá de eso, es mucha plata la que se necesita para cubrir el resto de gastos que no cubre la obra social. Es una cirugía bastante compleja que lleva cosas bastante caras como un pegamento especial y demás”, agregó.

El apoyo de la comunidad de artistas

Marisel se mostró conmovida por el hecho de que tantos artistas se hayan unido para ayudarla. “Soy docente, doy clases tanto en el Estado con la materia “Danza” en el secundario, como en la parte privada en los institutos. Soy conocida en la comunidad porque no somos tantos los bailarines y cuando se conoció lo que me pasó, decidieron armar una función a beneficio. Lo que se recaude con las entradas será para ayudarme a pagar lo que se necesita de la cirugía”.

“Los colegas del ambiente han colaborado sin ningún tipo de pago, solo para poder darme una mano. A veces nos sentimos muy desamparados, porque no tenemos mucho apoyo ni grandes sueldos así que cuando suceden cosas así lo único que nos queda es darnos una mano entre todos. Quiero agradecerle a toda la comunidad artística de la danza, especialmente a los chicos de ‘Agitando el Nido’, a Matías Tello y a Lean Bustos que fueron los que tomaron esta iniciativa”, sentenció.

Disfrutá del show y ayudá

El próximo domingo 19 de septiembre, desde las 20 horas, en el Avispero Escénica (Entre Ríos 1566 sur) se desarrollará un ciclo de danza solidario con la participación de distintos intérpretes, bailarines y compañías independientes de la provincia. El mismo es llevado a cabo por “Agitando El Nido”, colectivo de danza llevado adelante por los artistas Lean Bustos, Federico Luna y Matías Tello.

En esta oportunidad, siendo el segundo encuentro que realizan, se disfrutará en escena fragmentos de trabajos de Savia, Impulsos Compañía, Juli De Nardi, Riveros Luna, Alanzaseca y los integrantes del taller Agitando El Nido.

El costo de la entrada es de $300 y se pueden realizar reservas al 1121893967 o a través del Instagram @agitando_el_nido

¿Qué es Agitando El Nido?

Se trata de un colectivo de formación de movimiento contemporáneo, producción y puesta en escena que comenzó este año con el dictado de un taller y que fue encarando diversos proyectos, como por ejemplo los “Encuentros en el Nido”.

Por el momento se han coordinado dos Encuentros, uno a beneficio del artista Raúl Páez, quien padeció un robo en su vivienda hace meses atrás, y en esta oportunidad para la artista Marisel Mestre. El objetivo de Agitando el Nido es poder seguir llevando a cabo estos encuentros, gestionando el próximo para el mes de octubre, donde el mundo de la danza local podrá subirse a escena, en pos de un fin solidario.