Eugenia, la Embajadora Departamental que porta la Bandera Ciudadana y sueña con ser profesora

viernes, 17 de septiembre de 2021 15:34

En el 2019, Eugenia Godoy asumió uno de sus grandes desafíos: ser la primera embajadora departamental por Valle Fértil con miras a la Fiesta Nacional del Sol. Por aquel entonces su mandato era por un año pero la pandemia le cambió el rumbo y actualmente sigue con esa banda que tanta felicidad le genera. En este contexto, hace unos días recibió un nuevo símbolo que la llena de orgullo mucho más: se convirtió en escolta de la Bandera Ciudadana.

La joven actualmente cursa tercer año de la carrera de Peluquería y Cosmetología, y obtuvo el segundo mejor promedio de su promoción con 8.98. A su vez estudia primer año del profesorado de Nivel Inicial, una carrera que sueña poder alcanzar.

"Cuando terminé la escuela secundaria, hice el curso de preceptora, soy secretaria escolar y auxiliar docente. Terminando esa carrera me inscribí en Peluquería porque no pude salir del departamento para estudiar otra cosa y me quedé acá. Actualmente estoy construyendo mi salón para tener mi peluquería", contó a Diario La Provincia SJ.

Éste es el segundo año que le toca portar los atributos de embajadora y eso le "ayudó mucho" para dar a conocer su profesión. "Por la pandemia no tuve muchos eventos y si habían actos eran reducidos para los funcionarios. Pero ya en este 2021 participé en bastantes eventos y ahora estamos con un programa de difusión del departamento", explicó.

Se trata de CultuValle, un programa que la tiene a ella como conductora y que desde este viernes se difundirá a través de las redes sociales oficiales del municipio. En cada emisión, se buscará difundir el trabajo de distintos miembros de la comunidad como artistas, deportistas y educadores, entre otros. Para ello se usan diferentes locales de grabación, con el fin de incentivar también el turismo.

"Es mucha felicidad ser la primera embajadora del departamento, es un cambio de roles, tengo el apoyo de la gente y eso siempre lo remarco. Represento a todo el departamento. También estoy orgullosa de haber llegado a donde llegué y de portar la bandera ciudadana", expresó.

Eugenia es una joven a quien le encantan los niños y la educación. Por eso cuando supo que iba a dictarse en el departamento el profesorado de Nivel Inicial desde este 2020, no dudó en inscribirse. Así fue como quedó elegida en un cupo de 40 estudiantes para poder seguir la carrera.

"Tengo muchas expectativas, son profesores nuevos, hay muchos profesores súper jóvenes y justo están iniciando su carrera. Son muchas cosas encontradas y la llevo muy bien y es una carrera hermosa", finalizó soñando con algún día poder dar clases en un aula.