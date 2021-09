Este fin de semana vuelven los boliches en San Juan con estrictos protocolos

jueves, 16 de septiembre de 2021 08:00

Después de varias presentaciones por parte del sector de los boliches, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan habilitó desde este fin de semana, la apertura de los locales que se llevará bajo estrictos protocolos que los propietarios deberán cumplir, como así también acondicionamientos de los lugares cerrados para respetar la ventilación necesaria.

Así lo aseguró la Ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, quien además informó que estarán habilitados y los empresarios deberán informar sobre las actividades que se realizarán.

"No todos los salones tienen espacios abiertos por lo cual se va a exigir que los espacios cerrados, para poder trabajar, tengan la ventilación correspondiente, eso figura en el protocolo. Aquellos que no estén en condiciones de abrir porque no tienen las modificaciones o tienen que realizar las modificaciones, hemos hablado y les vamos a prestar líneas de crédito no bancarias a través de Calidad San Juan, subsidios especiales con Emprendedor Turístico. Estas empresas deben cumplir estrictamente el protocolo", detalló la Ministra en diálogo con AM1020.

En este caso aclaró, agregó: "Al momento de apertura, más allá de tener el protocolo correcto al momento que llegue la inspección, se va a seguir respetando que hasta 200 personas se tienen que informar. A partir de las 200 personas, debe estar informado aunque sea regularmente todos los sábados, desde Turismo y Cultura debemos tener la información de ese establecimiento va a tener más de 200 personas, lo registramos, chequeamos que el protocolo esté activo y otros controles pertinentes".

Grynszpan resaltó que se procede a la apertura del sector con un "altísimo compromiso" desde la Cámara de Bolicheros e insistió que en los locales "se fomentará a la vacunación de los clientes de todas las edades". Además, hubo compromiso "de tener promociones, beneficios y a todo su personal vacunado".

Así también insistió a los empresarios de eventos, incluyendo los bolicheros, a que al ingreso se respeten "organización en las taquillas, ingreso con distanciamiento, que las personas que vayan a ingresar puedan comprar antes sus entradas y exhibirlas a través de sus celulares y no tener que hacer una fila que se extiende. (...) Pedimos exigencia en el protocolo y colaboración en el fomento de la vacunación a través de beneficios", cerró.