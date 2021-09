Cuáles son los dos predominantes síntomas de coronavirus en sanjuaninos

jueves, 16 de septiembre de 2021 22:03

Tras el descenso de nuevos casos de coronavirus en San Juan, desde Salud Pública insisten en que no deben subestimarse síntomas sospechosos y acudir a testeos. De acuerdo a lo registrado, hay dos signos que se presentan con más frecuencia y los que pueden ser subestimados.

El responsable de Bioquímica, Raúl Vallejos señaló a Diario La Provincia SJ que "hay un descenso en la positividad, en el orden del 5% para antígeno y PCR, y ello también se relaciona a que ha disminuido el número de pacientes sintomáticos. Sin embargo, hay que prestar atención a ciertos síntomas".

En ese sentido, marcó que "hay muchos casos de cefaleas o dolor de cabeza intensos y persistentes y eso coincide con el momento de máxima carga viral. El testeo, de esa forma, puede detectarlo fácilmente. También se registran casos de rinitis que, en sus días más persistentes, pueden ser coronavirus. La gente se automedica y cree que con ello, lo resuelve según considera". También expresó que "estamos ante la manifestación del efecto de la vacuna que aunque no impide el contagio, disminuye el impacto de la manifestación de los síntomas".

Acerca de los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán detalló que se mantiene que en San Juan predomina la variante Lambda (Andina) y después, la Gamma (Manaos). "No se ha detectado la variante Delta en la provincia y como contrapunto, aumentan los denominados "No Bot No Bit" que no son de interés ni de consideración pero son regionales o locales. Esas mutaciones no se dieron en otras partes sino sólo aquí por lo que no hay que dejar de estar atentos a ellas", aseguró.