Fortalecer la democracia con el voto y la solidaridad

domingo, 12 de septiembre de 2021 00:00

Este domingo se realiza la primera fase de las elecciones legislativas del 2021 en la Argentina. Les llamamos las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias). El sistema democrático se fortalece en la medida en que ejercemos nuestros derechos y asumimos los deberes correspondientes.

Esta votación se desarrolla en condiciones complejas debido a la pandemia. Probablemente durante el tiempo de la campaña muchos han definido su voto. También se escucharon voces que se alzaron como queja respecto de los tratos agresivos y palabras de descalificación, especialmente en Buenos Aires.

Cuando faltan las ideas claras y las verdades propuestas son difíciles de explicar para que sean aceptadas, se suele caer en discursos de tono agresivo.

Uno de los problemas que tenemos en la Argentina —y en otros países de la región— es el crecimiento de lo que se llama “anomia”, identificada con la falta de normas o el no cumplimiento de las mismas.

Del Beato Fray Mamerto Esquiú se recuerda una luminosa predicación del 9 de julio de 1853, con ocasión del juramento de la entonces flamante Constitución Nacional.

En esa fecha el joven sacerdote Esquiú tenía 27 años de edad. Y, debido a su intervención, fue llamado con justicia el “Orador de la Constitución”. Si podés buscá en internet esta tan brillante como concreta homilía.

Comenzó reflexionando acerca de las décadas siguientes a la Revolución de Mayo de 1810 hasta ese momento. Recordó con dolor las luchas internas en las Provincias, las divisiones, los enfrentamientos políticos, los asesinatos…

Luego se refirió a la importancia de contar a partir de ese momento histórico con la Constitución Nacional. Te transmito un par de párrafos que bien podrían aplicarse también a estas primeras décadas del nuevo siglo.

“La vida y conservación del Pueblo Argentino depende de que su Constitución sea fija, que no ceda al empuje de los hombres, que sea un ancla pesadísima a que esté asida esta nave, que se ha tropezado en todos los escollos.”

En otro momento de la predicación exhortó: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, no hay patria, no hay verdadera libertad; existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución”.

Es necesario apegarnos a nuestra Carta Magna para fortalecer la unidad de todos los que habitamos el suelo patrio.

Vayamos a votar con responsabilidad.

Este 11 de septiembre celebramos el Día del Maestro lo que nos lleva directo a una valoración positiva de la educación, la destacamos porque como sociedad nos importa este valor. Maestro no es solo el que sabe y lo transmite: el cómo es importante. Gracias, maestras y maestros, por su “terca” esperanza. Ustedes ya saben que en la mayoría de los casos no verán crecer la planta de la semilla por ustedes sembrada en tantos y tantos alumnos. Ustedes perseveran en esa confianza en que la educación es la mayor herramienta que tienen los pueblos para encontrar su mejor destino. Gracias por su vocación entregada.

El fin de semana que viene se realizará en todas las Parroquias y Capillas la Colecta Nacional “Más por Menos”. Con el lema “Entre todos renovemos la esperanza” se promueven acciones solidarias en las regiones más necesitadas del país y se hace frente a situaciones urgentes. En enero de este año hemos recibido de ese fondo para comprar alimentos y asistir a las familias más afectadas por el terremoto en San Juan.

También se promueven talleres de capacitación laboral, apoyo escolar, sostenimiento de hogares para la recuperación de adictos a las drogas, asistencia en casas para adultos mayores desamparados, arreglos en capillas y salones comunitarios, compra de material de catequesis. Un sinfín de actividades que ayudan a que el Evangelio se comunique con el testimonio de amor a Jesús presente en los pobres y olvidados.

Necesitamos de tu ayuda. La solidaridad también fortalece la democracia.