Antenor, el abuelo de 87 años que madrugó para ir a votar

domingo, 12 de septiembre de 2021 10:07

Este domingo, miles de sanjuaninos se acercan a las escuelas para emitir su voto entre los precandidatos a ocupar las bancas nacionales. Antenor Montaña tiene 87 años y temprano en la mañana concurrió a la Escuela Provincia de Mendoza para emitir su voto.

"Ya voté porque quiero que estemos mejor. Que Dios nos ayude y que todos estemos mejor. Porque tuve que irme a hacer un chequeo general y tuve que pagar una clínica privada porque de PAMI me mandaban de un lado a otro", contó a Diario La Provincia SJ.

Con respecto a qué lo motivó a dejar su casa y emitir su sufragio en medio de la pandemia aseguró que "quiero que los pobres estemos mejor. Hay que votar, no queda otra, hay que cumplir con todo. Ya nadie me dice qué tengo que hacer, por eso vine a votar. Me he cuidado muchísimo con la pandemia y todavía no he podido volver a Calingasta".

Su vida fuera de la provincia

Antenor es calingastino, decidió dejar San Juan cuando era muy joven en búsqueda de un mejor porvenir. Sin embargo, nunca dejó de visitar a su familia, aunque lo que más lo marcó de su tierra natal son los terremotos.

"Nací en el 34 en Calingasta. Soy hijo de Vicente Montaña y Natalia Contreras. A los 17 años me fui a vivir a Buenos Aires y trabajé en lo que venía, sobre todo en grandes cantinas así que aprendí a hacer de todo. Yo siempre vine a visitar a mi familia. Mis hermanas murieron de viejas una con 96 y otras con 95", reveló.

"Tenía diez años en el terremoto del 44 y no viví el del 77 porque ya estaba en Buenos Aires, pero sí el de enero de este año. Me asusté un poco. Tengo miedo todavía, duermo con una puerta con llave pero atento", sentenció.