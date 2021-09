La maestra sanjuanina que fue viral en todo el país y demostró su pasión por la docencia

sábado, 11 de septiembre de 2021 08:15

Este 11 de septiembre de 2021 se conmemora el 133° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y los maestros celebran su día. Atravesados por una pandemia mundial, el sentimiento se vive diferente y todo lo vivido, como así también la transformación en el modo de trabajo.

En este contexto, una docente sanjuanina, de tierras sarmientinas y orgullosa de su profesión vive el inicio de su carrera de una manera muy especial. Es que en medio del confinamiento, su historia y amor por la enseñanza se hicieron virales cuando cursaba la residencia y la educación estaba marcada por la cuarentena. Se trata de Noelia Figueroa, la caucetera que fue captada en un video por su esposo cuando enseñaba desde su casa con un mapa hecho a mano que colgó en una tela, con los recursos que contaba en ese momento.

"Todo pasó cuando se lanzó el nuevo DNU de cuarentena obligatoria y nosotros cerrábamos trimestre, entonces necesitaba nota de los chicos. Hice el mapa para que ellos me vayan diciendo los países limítrofes de Argentina, yo les mostraba y ellos me iban diciendo los nombres, fue así que les tomé evaluación a través del teléfono", contó Noelia a Diario La Provincia SJ.

Actualmente desarrolla su función en dos escuelas, una de ellas, la Escuela Normal Superior Gral. Manuel Belgrano, de Caucete, donde da clases a estudiantes de 4to grado de primaria, y en la otra, la Escuela Andina, donde se desempeña como DAI.

En este sentido a sus 34 años años, la mujer que también es madre de dos hijos, reveló que nunca esperó tales repercusiones en redes sociales o medios de comunicación con su historia, pero destaca que todo demuestra el amor por lo que hace.

"Fue mi marido y desde ahí, mi maestra residente lo compartió y fue entonces que se empezó a viralizar.. A mi me gusta enseñar, me siento bien, cuando voy a dar clases dejo todo de un lado y sólo estoy ahí, con los chicos. Me gusta que los chicos se diviertan estudiando y yendo a la escuela", agregó. "Cuando volví a clases, me decían 'Seño, a usted la vi en la tele', era muy lindo".

En un repaso por su historia, Noelia reveló que no estudio para ser docente cuando a apenas había salido de la escuela secundaria aunque tomó la decisión en una etapa más avanzada en su vida, segura del camino que comenzaba y comprometida con la responsabilidad que eso demanda.

"Yo estudié docencia de más grande. Primero, a los 21 años estudié 3 años de Cocina, después Operador de PC y posteriormente fue la docencia. En esa etapa me sentía más segura y más preparada también", reflexionó.

Por eso, en este día tan importante para la educación argentina señala la importancia de siempre tomarle la mano "a los estudios" ya que son un claro camino para mejorar cualquier futuro.

"Siempre hay que seguir luchando y no hay que decaer, a veces las cosas no salen bien pero eso no es motivo de decir 'lo abandono'. Muchas personas dejan la escuela y después pasa el tiempo y dicen 'no voy a seguir estudiando' pero siempre se puede, siempre está la familia para apoyarnos en mejorar nuestro futuro, por eso no hay que perder las esperanzas de nada y continuar", finalizó.