Sanjuaninos crearon un block con caucho reciclado, para la construcción

viernes, 10 de septiembre de 2021 22:25

Dos sanjuaninos iniciaron un proyecto en busca de una empresa que instale en el mercado la idea de cuidado del Medio Ambiente y por eso crearon Blockar, un block para la construcción que contiene en su composición caucho reciclado dejado en deshechos del proceso de precurado de neumáticos.

Félix Rodríguez, a cargo del proceso, fue quien inició el proyecto al contactar a Alexis, un joven que se dedica al premoldeado y tras varios años de pruebas, juntos lograron alcanzar el producto final que ya es furor en quien lo conoce.

"Es un block que se puede aplicar en cualquier tipo de construcción en el que se utiliza el block tradicional, es el mismo block que tiene incorporado el caucho y que ha simple vista no se aprecia. La idea no es sólo vender el block con caucho sino también una perspectiva de una vida sana a futuro porque la persona que lo utilice también está reciclando", señaló el emprendedor, a Diario La Provincia SJ.

Actualmente el producto ya está terminado y ahora el equipo comenzará un camino de perfeccionamiento de la mano de San Juan Lab, donde buscarán redondear la idea de venta de los block y a futuro iniciar una empresa local que logre distribuirlos tanto en San Juan, como en el país y también al exterior.

"Se reduce la cantidad de neumáticos tirados en las calles o en los basureros, también el uso de agua porque al aplicar el caucho nos permite eso. Es un producto más liviano y la mejor parte es que le damos una vida útil a un residuo de deshecho que es lo que a nosotros más nos interesaba. Hay usos pero la idea es potenciar un mayor uso a este caucho para potenciar al sector", subrayó Rodríguez.

Tras la incorporación al proceso de incubación provincial, los emprendedores buscarán obtener la certificación desde Infraestructura para que el material tenga el aval de seguridad que se necesita para las construcciones.

"Tenemos un premio a nivel latinoamericano donde salimos en el puesto 60 entre 3000 proyectos ecológicos. Eso nos hizo bastante bien y nos ayudó a allanar el camino. Que desde San juan salga una empresa que básicamente inicia desde la nada y que busca solución; y que el día de mañana podamos certificar el producto, es algo que nos lleva a seguir trabajando en eso", agregó.

"Todo el espíritu de reciclar me lo despertó mi mamá, ella es docente desde hace ya 27 años y siempre me insistió en la idea de cuidar la limpieza y me inculcó los valores por e cuidado del Medio Ambiente. Hoy le cuento todo esto y se llena de orgullo, es algo muy lindo que compartimos juntos. Quien dice, ojalá el día de mañana podamos hacer algo juntos", finalizó esperanzado en el rumbo que toma su trabajo.