Vacunación: el 80% de los sanjuaninos consultados por Salud Pública confirmaron que quieren combinar dosis

lunes, 9 de agosto de 2021 08:02

El 80% de los sanjuaninos que tenían la Sputnik-V y que fueron consultados para recibir la segunda dosis de la vacunación con Moderna contra el coronavirus confirmaron que están dispuestos a combinarlas. Así lo confirmó la ministra de Salud, Alejandra Venerando quien explicó que los mensajes de texto con la consulta se enviaron este fin de semana y la respuesta fue positiva.

"Se enviaron más de 16 mil mensajes y hay un 80% de aceptación con la vacuna Moderna. Hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo esperando la Sputnik-V y aceptaron la combinación", comenzó explicando en radio Colón.

De esos 16 mil, hubo un 10% que dijo que "no" quiere recibir otra dosis que no sea la Spuntik-V y por ende esperará a que llegue el componente del laboratorio ruso pero otro 10% no contestó. A esos últimos se los buscará vía telefónica.

"Los que dijeron que iban a esperar, cuando lleguen al país las vacunas rusas se re-enviará el mensaje de texto para otorgar el turno

los que no responden es porque tal vez tienen un teléfono prepago o problema con los mensajes, por eso a partir de hoy se los va a llamar telefónicamente para confirmar", detalló la responsable de la cartera sanitaria.