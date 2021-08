Natalia, la vallista que sueña con llegar a Bake Off y necesita el apoyo de todos los sanjuaninos

lunes, 9 de agosto de 2021 11:44

"Sería un honor llegar a Bake Off representando a Valle Fértil". Con esas palabras, Natalia Fernández destacó la alegría que le genera pensar en que se puede llegar a concretar ese gran sueño que tiene desde hace tiempo.

La vallista nació en Astica, a 41 kilómetros de la villa cabecera de ese departamento del noreste sanjuanino. Tiene 45 años y 3 hijos que fueron los que más la impulsaron para que se animara a inscribirse en el concurso de pastelería que se lanzó a nivel nacional para ocupar uno de los 14 lugares que habrá en el reality de Telefe.

"Bake off Argentina lo vengo siguiendo desde la primera edición. Ahora salió la oportunidad y dije hagamos el intento. Fue gracias a la iniciativa de mis hijos y un grupo de amigos que me incentivaron", contó Natalia a Diario La Provincia SJ.

La sanjuanina se inscribió en la plataforma del certamen televisivo y como requisito tenía que mandar un video casero haciendo algo de pastelería. Luego ese material tenía que ponerse a consideración de la gente para los votos y a los que mejor le fuera, tenían más chances de ingresar.

Ella preparó y presentó un brownie de chocolate con crema y frutillas. Si bien su fuerte siempre fue el alfajor de cidra (fruto propio de Valle Fértil) prefirió hacer aquella preparación para poder competir. Vale destacar que el reality pide que todos los aspirantes y quienes ingresen sean pastaleros amateur no profesionales.

En el caso de Natalia, ella nunca pudo hacer un curso de pastelería por dónde vive y los costos que esto implicó. "Lo único que hice en mi vida fue una capacitación laboral general en industria. Nunca hice un curso de pastelería, uno vive tan lejos que para viajar a la Ciudad a hacer un curso es muy costoso. Acá no tenemos esa posibilidad. Eso me incentivó a inscribirme y que me aceptaran la inscripción", agregó subrayando que siempre "hacía tortas para mi familia pero todo viendo videos o revistas, nunca por un curso".

Por ahora no trascendió quiénes más se anotaron, sólo trascendió que también hay una caucetera aspirante a este lugar.

El 15 de agosto será el cierre de esta instancia de competencia. Luego viene la depuración de la producción y la selección de 14 titulares y 2 suplentes para ingresar a Bake Off Argentina.

"En la última edición fui muy fans de la abogada, me encantaba Agustina Fontenla. Cuando murió me dio mucha pena, no podía creerlo. Era una sensación muy fuerte, llegó finalista, la seguía siempre", lamentó.

Agustina se caracterizó en el certamen por incentivar a los seguidores del programa a luchar por los sueños, a no bajar los brazos cuando algo se quiere con el alma. En su caso, se recibió de abogada pero lo que amaba era la pastelería y por eso se inscribió y siguió adelante con el certamen. Precisamente es eso lo que incentiva a la sanjuanina.

"Para mi sería haber cumplido un sueño, así sea ir de aspirante. Es cumplir un sueño y estaría enteramente satisfecha. Cuando uno se propone algo como un sueño, lo logramos conseguir. No nos tenemos que quedar con querer sino hay que intentarlo, no importa el resultado", expresó.

Luego agregó: "por qué no puede estar una persona de un departamento tan alejado. Nosotros tenemos pocas oportunidades para un montón de cosas, nos perdemos muchas cosas lejos de Capital. Hay cosas a las que no tenemos mucho acceso. Dios y la Virgen quiera que podamos participar sino bueno, hice el intento", finalizó.

Ahora para que ella cumple el sueño, los sanjuaninos deben ingresar al video que está abajo, reproducirlo y darle un Me Gusta. Mientras más apoyo reciba de los sanjuaninos, más posibilidades tendrá de cumplir su sueño.