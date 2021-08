Homenaje en el Monumento a Antonino Aberastain por el día de la fundación del departamento

lunes, 9 de agosto de 2021 16:51

En el día del aniversario departamental, el intendente Armando Sánchez encabezó un acto homenaje junto con autoridades provinciales y municipales en el monumento del Dr. Antonino Aberastain.

Para dar inicio a la conmemoración se procedió a la colocación de una ofrenda floral por parte del Intendente Municipal, junto a la diputada departamental, Marcela Monti, al presidente del Concejo Deliberante, José Funes y la concejal Laura Palma.

En esta oportunidad, Armando Sánchez realizó un breve análisis de la situación vivida en Pocito desde el 2020 en adelante, con pandemia, terremoto e inundaciones.

Así comunicó primero la apertura de sobres de licitación realizada en horas de la mañana para la obra de construcción de viviendas en Carpintería, que dará solución habitacional a 143 familias damnificadas. Luego, agradeció el apoyo del Gobierno de San Juan a través de todos los ministerios y la colaboración de los sanjuaninos en esos tiempos difíciles.

Además, expresó que, “el próximo año estaremos celebrando mucho mejor, no hemos dejado de hacer obras, no dejamos de asistir a quien más lo necesita y eso demuestra que los pocitanos y las pocitanas estamos capacitados para no bajar los brazos para seguir creyendo en un Pocito mejor y que va a seguir creciendo, es la misma ciudadanía la que nos da ánimo y fuerza para redoblar esfuerzos, vamos a seguir creciendo gracias al apoyo de todos los pocitanos. Felices 137 años”.