Combinación de vacunas: gran concurrencia de sanjuaninos para recibir la segunda dosis

lunes, 9 de agosto de 2021 12:24

Este lunes, arrancó la vacunación contra el coronavirus en San Juan, entre los ancianos que habían recibido la primera dosis de Spuntnik-V y eligieron combinar la segunda dosis con la Moderna.

Uno de los centros de vacunación que se dispuso fue el ubicado en el Complejo Islas Malvinas de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia. Hasta allí llegaron decenas de mayores de 60 y 70 años que fueron consultados el fin de semana por el "sí" para dicha combinación.

No en todos los lugares se había dispuesto la vacunación con la segunda dosis de Moderna. Son sólo algunos vacunatorios, entre estos el Polideportivo de la Escuela San Martín y el CUIM. El objetivo es concentrar la aplicación de este laboratorio en determinados lugares. Esto es así porque este laboratorio brinda 15 dosis por pack y no pueden sobrar en el caso de que no se apliquen.

"Hay que estar preparados para el impacto de la llegada de la variante Delta", señaló la infectóloga Mónica Jofré quien agregó: "buscamos concretar la mayor cantidad de segundas dosis y tener el esquema completo. Si bien la primera dosis da inmunidad, la segunda prolonga la protección en el tiempo. Tengan en cuenta es muy buena elección colocar la segunda dosis de Moderna".

En San Juan, durante el fin de semana, se enviaron 16 mil mensajes para saber la elección de los que ya fueron vacunados con la dosis rusa. En este escenario, el 80% eligió recibir la segunda dosis de Moderna en reemplazo del componente de la Sputnik-V, mientras un 10% no respondió y otro 10% eligió no aplicar de este laboratorio y esperar el ruso.

"Pedimos aprovechar este recurso que tenemos para concretar durante todo el mes de agosto la segunda dosis. Tengan fe en todos los estudios que se han hecho para hoy tener la posibilidad de combinar la segunda dosis que falta con Moderna", finalizó Jofré.

Los sanjuaninos recibieron el fin de semana un mensaje por el "sí" o por el "no" para la combinación de dosis. En el caso que aceptaran, se empezaron a enviar mensajes con el turno para la vacunación en uno de los centros dispuestos exclusivamente para este objetivo. En el caso de elegir "no", deberán esperar que llegue la Sputnik-V que podría darse recién a fin de mes.