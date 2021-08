Advierten de presuntas estafas con el programa Acompañar en San Juan

lunes, 9 de agosto de 2021 17:40

El programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica, uno de los factores que incide directamente y que les posibilita poder empezar a cambiar su realidad y la de sus hijos.

En cuanto al apoyo económico, equivale a un salario mínimo, vital y móvil por 6 meses consecutivos y también, reciben acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, coordinado con los gobiernos provinciales y locales. En San Juan, son más de 700 las inscriptas y la Dirección de la Mujer advirtió que recibieron versiones sobre maniobras de personas que se ofrecen como gestores o intermediarios para conseguirles la prestación, a cambio de un pago.

"Necesitamos que sepan que la única institución autorizada para cargar sus datos para el Programa Acompañar es la Dirección de la Mujer y las áreas de la Mujer de los municipios. No hay otras habilitadas en San Juan por fuera de entidades gubernamentales. No existe la figura del intermediario y no tienen que pagar nada", destacó la directora del organismo provincial, Adriana Ginestar a Diario La Provincia SJ.

Puso de relieve que "no tenemos conocimiento que las maniobras se hayan concretado y denunciado. Pero necesitamos difundir que ante cualquier duda, consulten en su municipio o en nuestra Dirección. No deben entregarle a nadie parte del dinero que cobren en sus cuentas bancarias, no de terceros".

Sobre el programa de asistencia manifestó que 700 sanjuaninas están actualmente integradas y "la intención es que puedan denunciar los hechos de violencia. Aún no tenemos una precisión del impacto en el número estadístico mensual y anual que tenemos pero lo que más valoramos es que puedan avanzar en romper la dependencia económica, uno de los factores por los que las víctimas se sienten controladas por su agresor, que es su pareja".

Los avances en ese sentido se verifican con un seguimiento de los profesionales de la Dirección y "la idea es que después de que finalice el programa, sigamos asistiéndolas".

Sobre el programa

Es compatible con:

-Asignación Universal por hijo.

.Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

-Asignación por hijo con discapacidad.

-Monotributo Social.

-Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El programa Acompañar es incompatible con:

-Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social).

-Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional.

-Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016.

-Prestación por desempleo.