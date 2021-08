"Tu ReservApp", la nueva app sanjuanina que se encamina a expandirse en comercios locales

sábado, 7 de agosto de 2021 13:45

El comienzo de la pandemia en 2020, significó para una estudiante sanjuanina una gran oportunidad de demostrar su talento de la mano de la informática y en este 2021 tuvo su recompensa. Se trata de Camila Cháves, una joven de tan sólo 23 años, estudiante de Ingeniería Informática, que supo crear una aplicación que de a poco se expande entre los comercios locales.

Camila presentó su proyecto en el concurso San Juan Lab y quedó seleccionado para ser incubado, entre uno de los 30 más atrayentes y con un prometedor futuro en San Juan. Es por eso que ahora emprende un nuevo camino en su carrera y busca perfeccionar el producto para sacarlo al mercado, potenciado.

“El año pasado, cuando comenzó la pandemia, creé una aplicación que consistía en un QR que le daba a todos los locales para que la gente que ingresara no tuviera que llenar planillas. Hice la app gratuita y se sumaron un montón de locales y emprendimientos que les interesaba usarla y automatizar esa parte”, contó Cháves a Diario La Provincia SJ.

En medio de su investigación por ofrecer una herramienta que diera respuesta a inquietudes que habían surgido de la pandemia, la joven notó que desde los comercios le manifestaban una necesidad común, y era un sistema de reserva que tuviera un precio accesible y que no fuera por comisión de reservas. "Eso se repetía para locales de varios rubros como restaurantes y gimnasios. Así nació Tu ReservApp que es una app de reservas que se puede usar desde el celu o la compu. Genera que cada establecimiento tenga su logo, su servicio y disponibilidad”, detalló.

El proyecto se encaminó y así nació "Tu ReservApp" que actualmente ya la usan varias firmas. “Se configura qué día se está disponible, qué cupo tiene cada servicio y directamente se automatiza el proceso de reserva que para los locales es un montón de tiempo y una tarea repetitiva. Tiene una versión gratuita que les sirve a los establecimientos para empezar, y una versión plus que es paga, de $1000, y tiene un montón de cosas”, agregó Camila.

En el marco del proceso de perfeccionamiento, subrayó que además se ofrece un diferencial de un chat de WhatsApp a donde se puede hablar para pedir el turno de forma automática. “Está disponible, es una web app, es decir que no se descarga de la tienda. Actualmente son cuatro los negocios que la están probando y está actualmente en producción. Los cuatro rubros que la están probando son un instituto de clases particulares, una de desarrollo de software, un gimnasio y una empresa que hace torneos de deportes con la computadora”, dijo.

Sobre su vida, reveló que la programación es una pasión que la lleva a crear este tipo de proyectos desde muy chica y es en eso que quiere desarrollar su vida.

“Programo desde que tengo 16 años, siempre me gustó esto de la programación ya que se pueden crear cosas, crear soluciones a problemas, fácilmente, casi sin costos, ofrecérselo a la gente y que lo use. Eso es lo que más me gusta. Me gustaría hacer siempre esto” “Cuando me enteré no lo podía creer ya que habían muchos proyectos y yo era una de las más chicas que presentó, este proceso de incubación va a ser que el producto sea mucho mejor”, finalizó la programadora.