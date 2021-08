¿Cuál es la verdadera historia detrás de la Estatua de la Libertad ubicada en la plaza de Pocito?

sábado, 7 de agosto de 2021 22:06

Este lunes, Pocito celebrará un nuevo aniversario de su fundación. Tras sus 137 años de vida ha sumado muchos mitos, pero hay uno que tiene muchas versiones y que está relacionado con la Estatua de la Libertad ubicada en la plaza departamental. De hecho es tan representativa que incluso está representada en el escudo pocitano.

La historia más expandida es que llegó a la provincia en medio de una confusión. Supuestamente, Estados Unidos se la había encargado a Francia, como un regalo para San Juan de Puerto Rico, pero que por error en los "nombres", había terminado aquí. Otra muy popular es que fue una compra realizada por Cantoni, sin aclarar cuál de los hermanos.

Esta Estatua de la Libertad está emplazada en Buenos Aires.

Lo cierto es que estuvo algunos años en el ingreso al Parque de Mayo y luego se trasladó hacia su emplazamiento actual. El arquitecto Jorge Martín, actual Director de Patrimonio Cultural, Sec. de Cultura, MTyC, dialogó con Diario La Provincia SJ y aclaró cuál fue el verdadero origen de la "Libertad iluminando al mundo", que es el nombre correcto de la escultura.

"Yo estaba cursando una maestría en Buenos Aires y en uno de los encuentros, una docente contó la historia de la Estatua de la Libertad de Estados Unidos y esto de la colaboración de que cada estadounidense que había aportado $1 quedaba registrado y era una forma revalorar qué tanto la comunidad estaba comprometida con mantener el patrimonio. Ahí le dije la historia que todo el mundo contaba en San Juan. En ese entonces no me había dedicado a investigar sobre cultura o arte sino siempre a la arquitectura y el urbanismo. Me pidió que para el próximo viaje llevara fotos", relató Martín sobre el origen de su curiosidad.

La importancia de leer

Para cumplir con su tarea, el arquitecto fue hasta la plaza. "Me fui a sacarle fotos a Pocito. Toda escultura, en el pie, suele tener o el autor o el fabricante o la pulidora, dependiendo del tipo de obra. Justo alguien me dice que el placero o vivía a la vuelta así que con su ayuda fuimos y buscamos una escalera. Alcancé con lo justo a llegar hasta el pedestal. Le saqué una foto a la placa qué decía representante de arte en Buenos Aires Motteau. Entonces digo: acá hay algo extraño. Ya sabía que originalmente eran fundidas en Francia, pero era muy difícil que hubiese ocurrido un error de ciudad si el representante estaba en Buenos Aires".

Esta es la placa que se puede ver al pie de la Libertad Iluminando al Mundo en Pocito.

Con los pocos datos que brindaba la placa, al menos ya había un hilo del cual tirar. "Empiezo a averiguar quién este representante, encuentro los datos de su sede comercial. Otro mito era que lo había puesto Cantoni pero al ver la fecha que tenía grabada la estatua y haciendo cuentas, cuando se puso él tenía 16 o 17 años. Además siempre se dijo que la trajo "Cantoni" pero no cuál de los tres hermanos. Federico y Aldo fueron gobernadores de San Juan y para hacer una compra así se necesita ser un gobernador, pero obviamente ninguno había sido ya que no daban con la edad".

Esta era la empresa que importaba las piezas de arte desde Francia y las vendía en Argentina.

Se hizo la luz

La investigación inició en los medios de la época y luego en los expedientes de compra del Gobierno. "Buscando en archivos y en publicaciones de la época, no aparecía nada en el Diario La Reforma y si hubiese sido obra de los Cantoni hubiese aparecido ahí".

Este es el presupuesto que envió la empresa Motteau al Gobierno sanjuanino.

Finalmente, dio con el expediente correcto. "En definitiva la había pedido el gobierno de San Juan en el mandato de Sarmiento, del Coronel Sarmiento, no de Domingo Faustino Sarmiento. En ese entonces se pidió presupuesto al proveedor en Buenos Aires, finalmente lo había comprado y se había pagado, encontré la boleta. Di con ella buscando los archivos hasta que encontré el expediente de compra. La dificultad era que estaba caratulado de una forma más genérica como compra de materiales, hasta que hallamos el detalle y pudimos corroborarlo. También se encargaron las dos ninfas que están en la fuente al lado de San Martín en el Parque y unos copones que están en la Plaza 25. Son como maceteros grandes de dos metros de altura. Todo se compró en ese momento para el centenario de 1810 en 1910", sentenció el arquitecto.