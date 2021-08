Preocupación: en San Juan, bajó la edad de los internados por coronavirus

viernes, 6 de agosto de 2021 09:52

En San Juan bajó la edad de los internados por coronavirus y eso ya preocupa al sector sanitario. Así lo informó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien explicó que eso va de la mano a que son el sector que es más reticente a vacunarse.

"Los casos de notable conocimiento han ido disminuyendo en San Juan. En promedio es de 270 personas internadas de manera sostenida en estos días. Además la disminución de ocupación de camas bajó a menos del 70%", comenzó explicando la responsable de la cartera sanitaria a Diario La Provincia SJ.

La disminución de la cantidad de internados se ve reflejado en el control que hace el Ministerio y los indicadores que se vienen evidenciando en todos los hospitales que trabajan bajo el sistema covid-19. Esa baja va de la mano de la vacunación sin embargo el dato que preocupa es que los que más terminan internados no son adultos mayores sino personas más jóvenes.

"Antes teníamos un promedio de personas internadas en los nosocomios, con más de 70 años. Ahora bajamos a personas de entre 40 y 50 años. El promedio es de 47 años", señaló Venerando.

La ministra consideró que se ha reflejado una mayor "resistencia y no accesibilidad a las vacunas de este grupo etario". Incluso esto se ve reflejado en los testeos porque la mayor cantidad de hisopados rondan de 40 a 50 años de edad.

"Entre los 40 y 50 es un poco más difícil acceder a la vacuna. Creemos que no es por una cuestión de información porque no solo está emanada por los medios sino por el Ministerio de Salud. No sabemos por qué se resisten. Queremos que piensen no solo en su bien personal sino en el comunitario", finalizó.