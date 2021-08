Combinación de vacunas: en San Juan piden "ganar tiempo" ante la amenaza de la variante Delta

jueves, 5 de agosto de 2021 22:28

Alrededor de 100.000 sanjuaninos esperan por la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, y tras la confirmación desde Nación sobre la aprobación de la combinación de vacunas, en la provincia aguardan la llegada de la partida de Moderna para inocular a quienes recibieron la primera dosis del suero ruso.

Así lo confirmó esta mañana Marita Sosa, jefa del Programa de Inmunizaciones en la provincia, quien señaló que si bien la combinación se puede dar entre la Sputnik V con Moderna y AstraZeneca, en primer lugar se esperará a la llegada de Moderna para ofrecerla a quienes desean completar su esquema.

Al respecto, la jefa del servicio de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras resaltó a Diario La Provincia SJ que "lo importante es ganar tiempo. Necesitamos tener la mayor cantidad de población con el esquema completo de vacunación para estar mejor preparados para afrontar las nuevas variantes, sobre todo la Delta, altamente contagiosa".

Señaló que la combinación de vacunas (Sputnik V con Moderna y AstraZeneca) "está respaldada por estudios que demuestran que son compatibles, no hay efectos adversos y se logra protección y efectividad contra la enfermedad. Ante contagios, se presentan cuadros moderados a leves y se disminuye fuertemente la posibilidad de internación y de llegar a terapia intensiva".

Contreras destacó que si bien es opcional hace la combinación de vacunas, "es recomendable no perder tiempo; ante esta oportunidad no retrasar la colocación de la vacuna. Necesitamos encaminarnos hacia una inmunidad de rebaño porque la variante Delta en algún momento llegará a la provincia. En Córdoba, si bien no hay circulación viral, se sintió el impacto en los contagios de personas que no viajaron al exterior y en la cantidad de aislados. Por tanto, aunque se mantiene una alta vigilancia epidemiológica, en San Juan no estamos exentos de tener casos o circulación viral".

Más vacunados

"En la provincia seguimos la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, así que con lo que recibimos ayer, vamos a esperar la partida de vacunas Moderna que van a llegar, para destinar al grupo que está esperando la segunda dosis de Sputnik, para asignar los turnos una vez que las vacunas estén acá. Entendemos que la distribución se va a hacer entre hoy y el fin de semana", aseguró Marita Sosa en diálogo con Radio Colón.

Y agregó: "Para los adolescentes llegaron 15.200 dosis aproximadamente (de Moderna), pero vamos a esperar hasta el fin de semana que lleguen más vacunas destinadas a segundas dosis de Sputnik para empezar a dar los turnos. Si bien es algo que se viene hablando hace unas semanas atrás, hasta que no han tenido todos los estudios y evidencia que hay disponible hasta el momento para poder hacer el análisis, recién se han hecho estas recomendaciones".

Tras el anuncio a nivel nacional, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló que serán priorizadas para recibir la segunda dosis las personas que lleven más tiempo de espera desde que recibieron la primera y aquellas que tengan más de 50 años y con comorbilidades para recibir las primeras combinaciones de inmunizadores.

"Para llevar tranquilidad, los estudios prueban que no disminuye la eficacia ya probada por cada una de las vacunas cuando se usan por separado. Hoy por hoy es mejor completar nuestros esquemas con las vacunas que tenemos disponible antes de seguir esperando", subrayó la Jefa de Inmunizaciones.

En tanto que Vizzotti detalló que "la combinación de vacunas será opcional" para quienes hayan recibido la primera dosis de la Sputnik V y estén aguardando la segunda, y ratificó que la idea es que "agosto es el mes de las segunda dosis" para completar los esquemas de inmunización de toda la población.