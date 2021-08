Crisis en Garbarino: a cada empleado sanjuanino le adeudan más de $200.000

miércoles, 4 de agosto de 2021 13:46

El conflicto salarial y laboral que afecta a los trabajadores de Garbarino sigue sin resolución aunque se mantienen esperanzas relacionadas a la liquidación de la abultada cifra que les adeudan a los 45 trabajadores de las dos sucursales en San Juan.

"De los 3800 empleados de la empresa, 45 son de San Juan. Todas las audiencias se hicieron por Zoom entre el Ministerio de Trabajo y las autoridades de la empresa, con participación de la FAECYS. Al hacer el reclamo en las calles de San Juan, días atrás, generamos en la Subsecretaría de Trabajo un pedido de audiencia y este miércoles, mantendremos un contacto vía virtual con la empresa para saber si nos aportan alguna información adicional sobre la situación", destacó la secretaria general de Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral en radio AM1020.

Sin embargo, destacó que "creemos que no se presentarán porque hoy hay una nueva audiencia en Buenos Aires que, esperamos, traiga novedades de pago para los trabajadores. Las familias están angustiadas, no sólo los trabajadores. Les deben 25% de abril, mayo y junio sólo cobraron el REPRO, el medio aguinaldo, el sueldo de julio y un bono de $6000. Es decir que se les adeuda más de $200.000 por empleado".

Moral señaló que los locales siguen abiertos en San Juan cuando los empleados tienen sistema informático para ver el stock y cobrar. "Hay días en los que no lo han tenido y no tiene sentido abrir porque no pueden hacer nada. El local de la Peatonal estuvo cerrado por no tener electricidad pero se pagó la deuda que rondaba los $100 mil", cerró.