Vacunación COVID en San Juan: se enfocan en reprogramaciones de turnos y en bajar ausentismo

martes, 31 de agosto de 2021 22:03

San Juan sigue avanzando en la colocación de vacunas contra coronavirus y tras haber alcanzado un importante avance en la población objetivo, ahora el esfuerzo está en bajar el ausentismo y en llegar a quienes pidieron reprogramar sus turnos.

"Las situaciones por las que se pide la reprogramación son varios, desde olvidos o no darse cuenta que se recibió el mensaje a el estar resfriados o aislados por contacto estrecho. Trabajamos en eficientizar el otorgamiento de turnos para responder a todas las solicitudes, tomando en cuenta en el caso de segundas dosis, la disponibilidad y la fecha de colocación de la primera", destacó la jefa de Inmunizaciones, Marita Sosa.

En ese sentido, destacó que no se aplicará la libre demanda en esos casos ya que "se produce una sobredemanda en las mañanas, por ejemplo, y en la siesta no hay nadie. No debemos perder el enfoque en que tenemos que mantener el distanciamiento social, filas cortas de espera y que hay casos de adultos mayores que llegan por sus dosis y nos preocupa no hacerlos esperar".

Sosa marcó que se colocan hasta 12.000 vacunas por día en San Juan "e intentamos combinar los turnos para primeras dosis que todavía se solicitan, los que se dan a quienes cumplieron el plazo mínimo para recibir la segunda dosis (a excepción de Sputnik V, que depende de la disponibilidad) y a los reprogramados. En este marco, aún es lenta la inmunización de menores con comorbilidades y pronto, llegaremos con operativos a escuelas o centros a los que asisten personas con Carnet Único de Discapacidad para vacunarlos".

El ausentismo se mantiene entre el 10 al 30% y varía según los días y los centros de vacunación. "Queremos bajar esa incidencia aunque siempre existirá un margen. En los fines de semana hay más ausencia y esos días pensamos que iban a resultar menos complicados para quienes trabajan de lunes a viernes. Sin embargo, la respuesta aún es dispar".