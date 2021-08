Desesperada búsqueda de un perro: su dueña atraviesa un delicado estado de salud y darán recompensa

martes, 31 de agosto de 2021 00:00

Tiene 7 años de edad y es el mimado del hogar. En un descuido el pasado domingo salió de la casa en la Villa del Salvador, Angaco, Loteo Techo Seguro y desapareció. Se trata de Nacho, un perro de raza Yorkshire, cuya dueña hoy está muy delicada de salud a partir de la desaparición.

"El perrito salió y se lo deben haber llevado. Tiene 7 años con nosotros y es el compañero de mi esposa todos los días, está muy aferrada a él", contó Federico a Diario La Provincia SJ.

Su esposa es diabética emotiva, insulina dependiente y a raíz de esta pérdida, está muy delicada de salud. "Es un perro muy querido por todos. Es muy bueno, pero tiende a estresarse. Es probable que no esté comiendo o esté calladito, no quiera ladrar, porque no conoce a nadie y así se suele comportar. Puede estar en Angaco como en cualquier otro departamento", subrayó.

Para recuperarlo, la familia dará una recompensa pero piden por favor que lo devuelvan a su familia, porque para todos es precisamente un miembro más de la casa. Para contactarlos, llamar al 264-4563674.