UTA insistió en medidas sanitarias y que circulen más colectivos para evitar sobrecarga en horarios pico

lunes, 30 de agosto de 2021 17:11

San Juan ya inició su regreso progresivo a la presencialidad total en la escuelas y con ello, un servicio aumentará su demanda: el del transporte público de pasajeros. Si bien hubo reuniones entre Gobierno y los empresarios, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) destacaron que insisten en que nuevas unidades salgan a la calle y también en que se recuperen medidas sanitarias para los pasajeros.

Hector Maldonado, secretario general de UTA destacó a Diario La Provincia SJ que "a medida que se habilitaron actividades, la cantidad de pasajeros aumentó. También se autorizó que vayan pasajeros parados pero no tenemos las unidades suficientes en la calle. Esto genera problemas que deben afrontar los choferes y hay inconvenientes con eso. Si bien argumentan las empresas que resulta más costoso; así no se pueden mantener medidas sanitarias".

El referente del sector destacó además que no se apuntalaron medidas de cuidado dentro de los colectivos. "No se repusieron dispositivos con alcohol en gel para los pasajeros que bajan; después de tomar contacto con los pasamanos. Ni hablar de instalar termómetros en las unidades que funcionan cuando la gente acerca su muñeca. Notamos que no hay voluntad del sector empresario y se escudan en el tema económico".

Maldonado expresó que esperan que las frecuencias mejoren en horas pico. "Todas las unidades necesarias deberían estar en la calle porque el recurso está. Aseguran que se hará en la presencialidad total pero estaremos atentos a ello ya que, de lo contrario, las falencias se van a notar y son los choferes los que tienen que dar la cara. Se está trabajando con las frecuencias que las empresas dispusieron pero ante el aumento de pasajes, la situación va a cambiar".