Furor en el mundo por la camiseta del PSG de Messi: ¿cuándo llega a San Juan?

lunes, 30 de agosto de 2021 11:47

Este domingo, Lionel Messi debutó en el París Saint Germain y los ojos del mundo estuvieron posados en él. Si bien su participación fue por pocos minutos, su nombre fue aclamado en las tribunas y la gente se agolpó para tomar una foto. Este suceso era muy esperado por los amantes del futbol, no solo en Francia sino en todo el mundo.

A millones de kilómetros de distancia la euforia también se vive en los amantes del fútbol europeo en Argentina y más que nada porque el N° 1 es nacido en estas tierras. Por eso en este país es muy esperada la llegada de la nueva casaca con su nombre y San Juan no está al margen.

Diario La Provincia SJ consultó a las dos principales tiendas de indumentaria deportiva para conocer si hay reserva y la respuesta fue dispar. Desde Sport Total indicaron que se han recibido varias consultas pero que por ahora no se están haciendo reservas porque esperan las confirmaciones de las llegadas a nivel nacional. Por su parte, desde Casa 2000 aseguraron que no la venderán porque esta firma no comercia la marca Nike que es la que la representa al PSG.

El vestuario ya está listo uD83EuDD29



uD83DuDCF7 Julien Scussel / PSG pic.twitter.com/sEUJ1GuiG5 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2021

Lionel Messi probablemente llegue a San Juan el 5 de octubre próximo cuando la Selección Argentina se mida ante Uruguay en el estadio del Bicentenario. Será en la instancia de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Para ese momento lucirá la camiseta argentina pero muchos hinchas que podrán ir a las tribunas ya sueñan con acercarle la del PSG para alentarlo durante toda la temporada europea.

En la tienda oficial on line del PSG la venta de las mismas ya se agotaron y recién estará disponible para septiembre. Además el PSG informó que los artículos solo están "disponibles a través de reserva" y los envíos se programan para los primeros días de septiembre.

La tienda oficial online de PSG en su formato en español tiene a la venta de 21 diferentes artículos con el nombre de la estrella argentina.

Hasta el momento, el más vendido es la remera blanca con la leyenda "Ici C'Est Paris" que utilizó Messi desde su arribo a la capital francesa.

uD83CuDFB6 Me imaginaba tú y yo en París… uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE0DuD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/nIi9HW8luR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 29, 2021

Este modelo se vende a 38 dólares y recién estará disponible para los compradores desde el 16 de septiembre.

La remera de partido más vendida es el modelo titular para niños que sale 98 dólares y recién disponible para envío a partir del 6 de septiembre.

Todos los modelos, tanto para hombre como para mujer, están agotados para venta directa y solo pueden reservarse.

Los productos más caros son la camiseta titular (azul con cuello rojo) y suplente (blanca con detalles rosas) que están a 188 dólares.

El más barato es la bufande a con la inscripción Messi y el número 30, que se vende a 23 dólares y estará disponible a partir del 26 de agosto.

29/08/2021 - El inicio de una nueva historia... uD83CuDDE6uD83CuDDF7??uD83DuDC99 pic.twitter.com/yMVJKyYaU7 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 29, 2021