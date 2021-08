Vacunación contra el Covid-19 en menores: preocupa la baja cantidad de inscriptos en San Juan

martes, 3 de agosto de 2021 09:33

De 20 mil menores de edad que se planificaba como objetivo para vacunar en San Juan, sólo 4.500 se inscribieron y este escenario ya preocupa a Salud Pública. Los niños y adolescentes que están habilitados para recibir la dosis de la vacuna Moderna en la Argentina son aquellos que presentan comorbilidades, que ponen en riesgo su vida ante el contacto con el coronavirus.

Sin embargo, los interesados en recibir la vacuna son menos de la cuarta parte. Así lo indicó la ministra Alejandra Venerando quien indicó que ya hay adultos que murieron por las comorbilidades que afectan a los niños y por eso es necesario que sean vacunados para evitar cualquier desenlace en ese sector.

"Creo que son pocos inscriptos para los esperados. Hay personas que no se enteraron cual es la modalidad pero estamos trabajando con Incluir y Desarrollo Humano para poder acceder, sobre todo a sus teléfonos, para contactarnos con ellos", comenzó explicando la responsable de la cartera sanitaria local en Estación Claridad.

Luego detalló que se tienen niños con condición de libertad diferente, sobre los que ya se tienen accesos y a quienes se van a acudir para vacunar.

"Este martes, tenemos 500 chicos que deben asistir a vacunarse y otros serán vacunados en sus domicilios. Tenemos 150 chicos hasta hoy que no pueden acudir al vacunatorio, por eso iremos hasta ellos", explicó la ministra y agregó: "el proceso de refrigeración es como una vacuna normal. Lo particular de estas dosis es que es un lote de 15, es decir si se abre se debe vacunar a 15 personas para no perder la vacuna. Eso por la refrigeración de la vacuna".

Por otro lado, Venerando lamentó que también haya un importante grupo de adultos mayores que rechacen la vacunación. "Hay un grupo importante de adultos que todavía no accede. Es un porcentaje que nos preocupa porque la franja etaria que fue internada y necesitó el sistema de salud es el de los 50 años que es bastante reticente a vacunarse", finalizó.