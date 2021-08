Intensa movida solidaria por Ricardo, el sanjuanino que perdió su carpintería por un incendio

domingo, 29 de agosto de 2021 12:22

El domingo pasado, Diario La Provincia SJ compartía la historia de Ricardo Pereira, el sanjuanino de 70 años que vio cómo un incendio, incentivado por el viento Zonda, destrozaba su carpintería. Ubicada al fondo de la casa de su hija Sonia, hacía más de 10 años daba vida allí a muebles de distinta funcionalidad y a juguetes que vendía a sus clientes y en ferias. En minutos, todo quedó en nada. Pero la solidaridad de los sanjuaninos pudo más y nació una campaña para ayudarlo a recomenzar.

Es así como Patricia "Pato" Rossomando comenzó con una iniciativa para reunir fondos para colaborar con la familia de Ricardo a poner en condiciones su lugar de trabajo y para lo que se necesitan costosas chapas. Bajo el nombre de "Propuesta de empatía" existen dos opciones para ayudar. Una de ellas es hacer aportes económico a través de Mercado Pago al 264- 4474740.

Mientras que por otra parte, "La Peña de Boca, delegación San Juan" puso a disposición una camiseta autografiada para sortear. El número cuesta $100 y el ganador surgirá en el sorteo de Quiniela de San Juan del último sábado de septiembre. Se pueden comprar por Mercado Pago al 264- 4474740.

También se puede colaborar directamente a la cuenta de la familia del querido carpintero sanjuanino:

Sonia Beatriz Pereira

CVU: 0000003100055745554242

Alias: babel.barba.banco.mp

CUIT/CUIL: 27236331992

El incendio ocurrió en el taller de Ricardo, ubicado en Colonia Rosales, sobre la calle Juárez Celman al Oeste, en Rawson. En cuestión de minutos todo se perdió en el galpón donde tenía todas las herramientas y el fuego también dañó otra construcción que funcionaba como depósito de la familia.

"Mi papá comenzó a trabajar hace 14 años en ese lugar, después que quedó viudo. Toda la vida se dedicó al oficio. Le llevó años adquirir sus máquinas industriales y logramos montar todo en un galpón que le construimos y prestamos, en el fondo de mi casa", relató Sonia Pereira, hija de Ricardo, a Diario La Provincia SJ, muy movilizada por lo sucedido.

“El jueves en la noche, mi sobrino, que vive al lado, se dio cuenta que se estaba prendiendo fuego la carpintería. Nosotros no habíamos percibido nada. Aún no sabemos la causa pero el viento que soplaba en ese momento ayudó a avivar las llamas. Corrimos y aunque mi esposo conectó la manguera, no hubo caso. Yo también quise abrir (el galpón) pero ya estaba todo muy prendido”, relató Sonia. En esos intentos desesperados, su esposo sufrió quemaduras en una mano y ella, en la cara por la intensidad del calor del fuego.

"En menos de 10 minutos ardió todo, todo, todo. Se empezó a caer el techo, el portón; todo se vino abajo. Llamamos a los Bomberos, que se portaron muy bien con nosotros y estamos muy agradecidos y a la Policía, que vino muy rápido. Estimamos que sólo en la carpintería se perdieron alrededor de 8 millones de pesos", destacó.

Sonia le ayudaba en la construcción y armado de juguetes y de muebles; varios de ellos los llevaban para la venta en ferias, entre ellas la reconocida “El Paseito”. Con el nombre "RIPSON Artesanías en Pino", se destacaban con su stand. “Nosotros somos personas de trabajo y para mi papá, la fuente de trabajo era la carpintería. A sus 70 años está jubilado pero lo que gana no es suficiente. Pero sobre todo, su oficio le da vida. Es de la generación que siempre trabajó. Es increíble. Cómo puede ser que todo pasara tan rápido... Es una situación muy angustiante. Por mi parte, desde el jueves no puedo dormir porque se me viene el reflejo del fuego. Uno se queda tan impotente frente a él y mirando que todo se quema. A mí y a mi papá se nos subió la presión. Gracias a Dios y a la Virgen no se nos quemó mi casa porque no ha faltado mucho. Ellos protegieron mi casa porque las lenguas de fuego eran impresionantes", señaló.