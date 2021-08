El "profe Germán", una vida dedicada a enseñar y ahora le pelea al COVID

domingo, 29 de agosto de 2021 11:05

Dedicado, comprometido pero sobre todo, buen profesional y excelente persona. Así califican en Jáchal al docente Germán Calivar, mejor conocido como "el profe", quien por estos días está luchando contra la agresividad del coronavirus que lo llevó a ingresar hace menos de una semana a terapia intensiva.

Al conocer su estado de salud, se generaron desde cadenas de oración, horas específicas del día destinadas a rezar por su salud hasta una campaña económica para colaborar con su familia a pagar una costosa medicación para poder tratarlo por neumonía bilateral por COVID. Afortunadamente la está recibiendo (cada ampolla que se le coloca tiene un valor de $130.000) y tanto sus seres queridos como sus compañeros de trabajo, alumnos y exalumnos aguardan novedades sobre su efecto, para que comience a recuperarse.

"Nos pidieron la medicación para que lo ayude a despejar sus pulmones ya que están muy comprometidos e inflamados por la neumonía por COVID. Al tener esa asistencia, él puede recuperar su capacidad respiratoria ya que tuvieron que entubarlo", detalló su hija Fernanda Calivar a Diario La Provincia SJ. Germán está luchando en la UTI de Clínica El Castaño y la familia no deja de recibir afecto.

Desde el inicio de la enfermedad, a Germán le costó respirar. Si bien no tiene comorbilidades ni condiciones que lo vulneraran, ingresó a la clínica para recibir asistencia respiratoria y de la máscara o "bigotera" pasó a terapia. En tanto, en Jáchal donde es muy querido, lo extrañan en las tres escuelas en las que trabaja.

"Mi papá en el nivel Secundario dicta Lengua, Comunicación, Biología y también es parte del CENS 178 Mariano Ianelli. Él lleva 25 años trabajando; así que muchas personas han sido formadas por él; fue parte de sus vidas en algún momento. Sus compañeros de trabajo también lo quieren mucho y están atentos a su salud. Tenemos toda la fe del mundo en que esa medicación va a hacer efecto en sus pulmones y va a salir adelante. La fe nos mantiene y lo mantiene a él. Esta es una prueba de Dios y tenemos que ser fuertes", relató Fernanda, visiblemente fortalecida por las muestras de apoyo.

Por estos días, se difundió una campaña para ayudarlos a reunir los fondos para pagar el medicamento ya que lo consiguieron en forma particular y fuera de la provincia. "Para la obra social estamos reuniendo toda la documentación que nos van dando y pidiendo para presentar e iniciar el expediente. Sabemos que tiene sus tiempos y la tenían que autorizar pero nosotros la necesitábamos a las ampollas lo antes posible para mi papá. Él está en estado crítico y esto avanza minuto a minuto. Pasó de usar una máscara y estar consciente a ser entubado y no debíamos dejar que la situación avanzara para que no se comprometieran otros órganos vitales. Hacemos todo lo que los médicos nos recomiendan para que él se mejore", explicó Fernanda.

Por ahora, están pendientes de su evolución que, a decir de los profesionales médicos, será lenta. "Nos dicen que tenemos que ser pacientes y que el proceso tiene sus altibajos, consecuencias y secuelas. Lo más importante es que salga adelante. En Jáchal somos muy solidarios y todos nos conocemos y saben quién es mi papá. Agradecemos el apoyo de directivos, compañeros y todos los que lo conocen que aportaron su granito de arena", resaltó la joven, que también es docente.

Sobre él, no duda en poner en valor que "es humilde, bueno y sencillo, solidario y empático. Piensa en el otro y brinda todo lo que tiene. Siempre se destacó por su compañerismo y por ayudar al otro. Es el mejor papá y el más hermoso del mundo. Por eso estamos tan orgullosos de él y en estos momentos difíciles, podemos ver todo lo que ha sembrado en otros".

Los datos para colaborar económicamente con Germán y su familia son los siguientes:

CBU: 0340210008210036032005

CVU de Mercado Pago 0000003100023666101168

Alias: (CalivarFernanda)

Tel: 264-5403759