Covid: en San Juan los mayores de 30 años pierden el gusto y el olfato y no saben cómo recuperarlo

Es común encontrarse con que uno de los síntomas que casi todos padecen a la hora de infectarse con el virus, es la pérdida de sentidos básicos como lo son el gusto y el olfato. Pero así como se trata de una de las consecuencias más comunes, también es importante entender que su tratamiento debe ser temprano y a tiempo porque de lo contrario podría haber efectos delicados.

El Dr. Mario Martín, quien es un reconocido otorrinolaringólogo en San Juan, aseguró que "una de las cosas llamativa que se ve a diario es que la gente cree que esos sentidos vuelven con el tiempo y no siempre es así.

"El virus altera las celulitas receptoras de la nariz que se encuentran en el techo o en la parte más amplia de la nariz y por ello dejan de funcionar", aseguró el profesional a Diario La Provincia SJ.

El otorrinolaringólogo aseguró que el olfato constituye una parte importante del sentido Gusto que tiene sus receptores en la lengua y por ello no es afectado directamente por el Covid pero al estar complementado de lleno con el olfato, entonces también se pierde al momento de infectarse.

"Hay diversos casos. A algunas personas no las afecta, otros lo pierden por 3 o 4 días en el medio del contagio y luego vuelve sin problemas, pero hay numerosos casos que terminan de transitar el virus y después de un mes o dos se dan cuenta que nunca recuperaron esos sentidos y ahí está el problema", alertó el médico.

En este sentido, el especialista en otorrinolaringología dijo que si ya recibiendo el alta de la infección aún no se recupera el gusto y olfato se debe comenzar uno mismo a estimularlo desde casa. Una o dos veces al día lo estimulamos con perfumes suaves, no con alcohol o vinagre ni ningún líquido fuerte sino con algo suave para empezar a despertar esas celulitas que no funcionan. "Si llegado a los 30 días después de haber recibido el alta de la enfermedad, aún no se recuperó o se hizo parcialmente, lo ideal es consultar a un médico de inmediato que le recetará antinflamatorio o corticoides", recomendó.

El Doctor Martín advirtió que "esta es la práctica que nadie sabe como hacerla, la mayoría de los pacientes dejan pasar el tiempo esperando que vuelva solo el olfato y el gusto pero no siempre es así. Si no se logra una estimulación a tiempo y un tratamiento temprano, puede haber consecuencias. No es que lo vayan a perder para siempre, pero sí habrá una recuperación mucho más larga y puede que no se recupere al 100%".

"Estamos viendo estos casos sobre todo en personas mayores, podríamos decir de los 30 o 40 años para arriba. Personas de esa edad son las que mayormente padecen de este síntomas y son los que cuesta que se hagan ver en el momento adecuado y no se dejen estar", informó.

Afortunadamente no es un síntoma que se de en pacientes chicos o adolescentes y tiene que ver con ellos en su mayoría padecen el virus de manera menos invasiva.

Así es como el profesional advirtió que se está viendo mucho estos casos en que los pacientes no saben cómo tratar uno de los síntomas más comunes a la hora de padecer Coronavirus pero que a su vez es tan importante tratar a tiempo.