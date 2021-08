Afirman que la baja en los casos de coronavirus en San Juan ya repercute en la curva de fallecimientos

sábado, 28 de agosto de 2021 15:00

Semana a semana, los casos positivos de coronavirus detectados en San Juan van en baja y lo que preocupaba era que los fallecimientos por la enfermedad promediaban entre 4 y 7 por día. Sin embargo, las estadísticas actuales marcan una baja en los decesos, algo interpretado como alentador por Salud Pública.

"La curva de fallecimientos era la que más iba a costar bajar. Eso se debió a un importante impacto de los casos positivos de semanas anteriores, un mes atrás casi, en el que teníamos 2000 testeos diarios, con una positividad de 700 a 800. Hoy por hoy, pasamos un poco más de 100 por día y los decesos van de 1 a 4", destacó el jefe de Bioquímica de Salud Pública, Raúl Vallejos a Diario La Provincia SJ.

El especialista explicó que "tanto la cantidad de test antígenos como de PCR han bajado un promedio del 10%. Si bien es menos la cantidad de gente que va a testearse, lo cierto es que está bajando la positividad entre quienes asisten. Los testeos siguen siendo demandados en todos los centros habilitados en San Juan y se detectan menos positivos. Esto se refleja ahora en que hay menos fallecidos, menos internados y también, casos de gravedad en terapia intensiva".

La consecuencia en el sistema sanitario se da en lo que Vallejos llama "oxigenación". Los profesionales y personal en general ya no están tan exigido y se preparan para nuevos escenarios hacia los que migra la pandemia. "Que haya menos testeos diarios no implica que se van a cerrar centros; todo lo contrario los sanjuaninos van a mantener esas opciones. Lo que sí sucederá es que personal que hace meses y meses no descansa, pueda hacerlo y con ello, también encarar los cambios que puedan aplicar nuevas variantes en la provincia, de la mejor manera posible. La variante Delta va a llegar a la provincia; no sabemos cuándo pero va a ingresar y necesitamos seguir avanzando tanto en la detección de casos y definición de contactos estrechos como en la vacunación", señaló.