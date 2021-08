Son del Sur, buscan conocer todos los países de América y quedaron maravillados en San Juan

viernes, 27 de agosto de 2021 21:08

Micaela y Chralcán son una pareja de fueguinos que no dudaron a la hora de dejar sus trabajos para comenzar la aventura de sus vidas. Ambos soñaban con conocer toda América y tras un viaje a Perú tomaron la iniciativa de hacerlo nada menos que en bicicleta.

Fue así que hace ocho meses recorren diversas provincias de Argentina, desde Tierra del Fuego y buscan pedalear por todos los países del continente hasta llegar a Alaksa. Esta semana ambos llegaron a San Juan y quedaron maravillados con la hospitalidad con la que fueron recibidos y los paisajes provinciales.

"Hicimos un viaje a dedo a Machu Pichu y nos encantó la idea de conocer y viajar. Las bicis surgieron con la idea de poder conocer todo y no perdernos nada, así que lo empezamos a planear a dónde iba a hacer y en el camino nos organizamos con las rutas que vamos tomando. Es una aventura que estaba planeada pero no pensábamos que iba a ser como lo venimos viviendo", comentó Micaela a Diario La Provincia SJ.

Según lo proyectado, lo que queda de 2021 podrían seguir recorriéndolo por la Argentina y pasar la frontera a Uruguay como primer país fuera del propio. El 7 de enero fue la fecha en la que salieron de su provincia y la Ruta 40 ha sido su principal camino. "El objetivo es pisar los 35 países de América, Alaska es el objetivo más al norte pero después tenemos que volver. Calculamos unos más de 6 años para dar toda la vuelta y volver a Río Grande", añadió Chralcán.

En tanto que Micaela agregó sobre la experiencia: "Han sido más las cosas buenas que malas las que nos pasaron, sobre todo que se nos rompan las bicis pero algo más extremo no". En cada provincia buscan a amigos o familias conocidas que los reciban mientras durante el día se dedican a conocer diferentes paisajes y vender artesanías en alambre para sustentar la comida.

"El resto es un sueño, es mágico. Hay momentos en los que caes en lo que estás haciendo y otros que no, a veces voy pedaleando, cada uno va en su mundo, y ahí es donde más pensás y ves que estás llegando a un sueño de hace mucho tiempo", reveló el joven que en el Sur era profesor de inglés.

"En San Juan calculamos quedarnos una semana y de acá (la ciudad) vamos a salir para Valle Fértil y conocer el Valle de la Luna. Nos gustó el recibimiento de la gente y todos los que nos han hablado, eso fue acá más que nada porque no nos pasa en otros lados", dijo sorprendido por la actitud de los sanjuaninos.

La Rioja es la próxima provincia destino por la que pasarán los viajantes pedaleros y luego podrían continuar hacia el norte del país. Antes de salir del país se interiorizarán por los requerimientos que deberán cumplir para ingresar a otros aunque por el momento están enfocados en conocer y disfrutar de la experiencia en Argentina.

"Por ahí pienso '¿Qué estoy haciendo?!' y hay gente que nos dice que les gustaría hacerlo. Nosotros no éramos ciclistas y las bicis fueron compradas para este viaje, no teníamos. Por eso creo que si hay un sueño, hay que realizarlo por que así no te vas a arrepentir nunca", finalizó Micaela.