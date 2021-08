Una sanjuanina se hizo viral con una confesión cantada a sus padres

miércoles, 25 de agosto de 2021 18:00

Una sanjuanina se hizo viral en las últimas horas a partir de la original forma que usó para avisar a sus padres la decisión. Su nombre es Valentina Castronovo, tiene 18 años de edad y había empezado a estudiar Ciencias de la Comunicación.

Sin embargo, fue un año complejo entre la pandemia y un problema de salud en su familia que la llevó a tomar la decisión de decir adiós a este año de estudio. Para ello apeló a decirselo a sus padres cantando con la guitarra una canción de los Auténticos Decadentes.

El hecho quedó registrado en un video que subió este martes en su cuenta de Instagram y sumó en menos de un día más de 3 mil reproducciones. El material lo acompañó con un texto que tituló "Cómo decirles a tus viejos que dejaste la facu".

En el texto indica: "Bueno gente, salió dentro de todo bien jajaja. No me hicieron un festejo pero tampoco se enojaron tanto ni me hicieron cag4r :). En fin, si es cierto que dejé la facultad, probablemente empiece el año que viene y con la misma carrera pero por ahora he estado media complicada y encima es un año re de mierda para empezar. Me entendieron como siempre lo han hecho y eso es lo que me deja tranquila".